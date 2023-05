Carburanti, prezzi benzina stabili anche oggi

(Adnkronos) – Continua la fase di sostanziale calma sui prezzi dei carburanti alla pompa. Scendono invece con forza le quotazioni dei prodotti raffinati. Scivolone anche per il Brent, con il barile che ha chiuso ieri sotto i 74 dollari. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,825 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,829, pompe bianche 1,817), diesel a 1,666 euro/litro (invariato, compagnie 1,671, pompe bianche 1,654). Benzina servito a 1,962 euro/litro (+1, compagnie 2,004, pompe bianche 1,878), diesel a 1,806 euro/litro (invariato, compagnie 1,850, pompe bianche 1,718). Gpl servito a 0,745 euro/litro (-1, compagnie 0,757, pompe bianche 0,730), metano servito a 1,549 euro/kg (-3, compagnie 1,560, pompe bianche 1,539), Gnl 1,408 euro/kg (-8, compagnie 1,404 euro/kg, pompe bianche 1,411 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,895 euro/litro (servito 2,149), gasolio self service 1,747 euro/litro (servito 2,014), Gpl 0,855 euro/litro, metano 1,650 euro/kg, Gnl 1,378 euro/kg. —facilitaliawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

