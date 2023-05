Carburanti, prosegue il calo dei prezzi per benzina e gasolio

(Adnkronos) – Nuovo giorno di quiete sui listini dei prezzi consigliati dei carburanti alla pompa. In lieve rialzo le quotazioni petrolifere. Ancora in lieve calo le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,824 euro/litro (-4 millesimi, compagnie 1,824, pompe bianche 1,824), diesel a 1,671 euro/litro (-5, compagnie 1,672, pompe bianche 1,669). Benzina servito a 1,962 euro/litro (-4, compagnie 2,001, pompe bianche 1,885), diesel a 1,813 euro/litro (-4, compagnie 1,854, pompe bianche 1,733). Gpl servito a 0,757 euro/litro (-2, compagnie 0,768, pompe bianche 0,744), metano servito a 1,607 euro/kg (-6, compagnie 1,611, pompe bianche 1,605), Gnl 1,436 euro/kg (-6, compagnie 1,423 euro/kg, pompe bianche 1,447 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,892 euro/litro (servito 2,151), gasolio self service 1,754 euro/litro (servito 2,027), Gpl 0,873 euro/litro, metano 1,677 euro/kg, Gnl 1,446 euro/kg. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

