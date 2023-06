Carburanti, salgono prezzi di benzina e gasolio

(Adnkronos) – Continuano i rialzi sulla rete carburanti: mentre le quotazioni internazionali di benzina e diesel restano ancora in salita, la rilevazione di Staffetta Quotidiana mostra come sabato Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio, mossa imitata da Q8 mentre per Tamoil si registra un rialzo di un centesimo al litro sul gasolio. Nel dettaglio, l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit mostra un prezzo medio praticato della benzina in modalità self 1,847 euro/litro (1,841 il dato di venerdì), con i diversi marchi compresi tra 1,839 e 1,857 euro/litro (no logo 1,834). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,685 (rispetto a 1,679), con le compagnie tra 1,675 e 1,700 euro/litro (no logo 1,669). I prezzi praticati del Gpl si posizionano tra 0,734 e 0,752 euro/litro (no logo 0,713). Infine, il prezzo medio del metano auto si colloca tra 1,450 e 1,556 (no logo 1,466). —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

