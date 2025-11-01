Carcere di Frosinone, video di minacce a Gualtieri: identificato il detenuto e sequestrato il cellulare

È stato girato dietro le sbarre del carcere di Frosinone il video che ha portato alla luce un nuovo episodio di minacce nei confronti del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

Protagonista della vicenda è un detenuto identificato come Silvio Silvietto, già noto alle forze dell’ordine, che avrebbe utilizzato un telefono cellulare non autorizzato per diffondere online un filmato dai toni esplicitamente intimidatori.

Rafforzata la protezione del sindaco e della sua famiglia

Nel video, l’uomo appare con un’arma da guerra in mano e pronuncia frasi minacciose indirizzate direttamente al primo cittadino e ai suoi familiari. Il contenuto, circolato rapidamente sui social, ha allarmato le autorità competenti e innescato immediate verifiche da parte del personale penitenziario.

Indagini all’interno del carcere di Frosinone

Appena ricevuta la segnalazione, la direzione del carcere e le forze dell’ordine hanno avviato una serie di controlli per accertare come sia stato possibile introdurre e utilizzare un telefono cellulare all’interno della struttura.

Il dispositivo, rintracciato durante una perquisizione mirata, è stato posto sotto sequestro. Gli inquirenti stanno ora analizzando il contenuto del telefono per ricostruire con precisione la catena di diffusione del video e verificare se altri detenuti possano aver collaborato alla sua realizzazione. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

L’episodio ha messo in evidenza ancora una volta la difficoltà di impedire l’ingresso di strumenti tecnologici nei penitenziari italiani, nonostante le normative in materia e i controlli periodici condotti dagli agenti della polizia penitenziaria.

Solidarietà al Sindaco e misure di sicurezza

La notizia delle minacce è stata subito comunicata alla Prefettura di Roma e al Ministero dell’Interno. Entrambe le istituzioni hanno espresso solidarietà al sindaco Gualtieri e garantito un rafforzamento delle misure di sicurezza nei suoi confronti e in favore dei familiari.

Fonti vicine al Campidoglio hanno confermato che il sindaco è stato informato personalmente dell’accaduto e che, pur mantenendo il consueto riserbo, ha espresso fiducia nel lavoro degli investigatori.

Al momento, non risultano segnali di pericolo immediato, ma le verifiche proseguono per scongiurare qualsiasi rischio.

Possibili motivazioni dietro le minacce

Secondo quanto emerge dalle prime ricostruzioni, il gesto del detenuto potrebbe avere un movente di natura personale o riconducibile a decisioni amministrative prese dal Comune di Roma.

Nel video, Silvio Silvietto fa riferimento a un presunto provvedimento edilizio – “come ha buttato giù la nostra casa”, avrebbe detto – alludendo probabilmente a un’operazione di sgombero o demolizione legata a occupazioni abusive o costruzioni irregolari. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Tuttavia, gli inquirenti non escludono altre ipotesi. L’uomo, già condannato per reati gravi, potrebbe aver agito anche per attirare l’attenzione pubblica o per ottenere visibilità mediatica, sfruttando la diffusione del video sui social.

Sicurezza nel Penitenziario di Frosinone

Il caso di Frosinone ha riaperto il dibattito sulla sicurezza nei penitenziari italiani, un tema che da anni mette in difficoltà l’amministrazione carceraria.

L’introduzione di telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici nelle celle resta uno dei punti più critici del sistema: nonostante sequestri frequenti e controlli con metal detector, il fenomeno continua a ripresentarsi. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Nuove misure pensate dalle autorità

Le autorità stanno valutando nuove misure, tra cui il potenziamento delle tecnologie di schermatura del segnale e l’uso di apparecchi di rilevamento più sofisticati.

Il Ministero della Giustizia, informato del caso, ha chiesto una relazione dettagliata alla direzione del carcere di Frosinone per chiarire le modalità con cui il detenuto sia riuscito a filmare e diffondere il video.

Inchiesta in corso: accertamenti interni al carcere

Il fascicolo sull’episodio è ora nelle mani della Procura competente, che procede per minacce aggravate e violazione delle norme di sicurezza penitenziaria.

Il telefono sequestrato sarà sottoposto a perizia tecnica per accertare la provenienza delle immagini e la rete di contatti utilizzata per la loro diffusione.

Intanto, il DAP (Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria) ha disposto accertamenti interni per verificare eventuali falle nei controlli o responsabilità del personale.

L’obiettivo è evitare che episodi simili possano ripetersi, tutelando sia la sicurezza dei detenuti sia quella dei rappresentanti istituzionali esterni.

La sicurezza nelle carceri italiane

Sebbene il caso abbia avuto un risvolto immediatamente gestito dalle autorità, il suo impatto va oltre la minaccia al sindaco di Roma.

L’episodio dimostra come, nonostante i protocolli di sicurezza, la presenza di telefoni cellulari all’interno delle carceri continui a rappresentare un rischio concreto per l’ordine pubblico.

L’uso illecito di dispositivi elettronici, infatti, consente ai detenuti di comunicare con l’esterno, diffondere messaggi intimidatori o organizzare attività criminali.

Per questo motivo, la vicenda di Frosinone è destinata a riaccendere la discussione sulle modalità di controllo e sull’adeguamento tecnologico delle strutture penitenziarie italiane.