Carceri nel Lazio, sovraffollamento oltre soglia: l’allarme di Antigone su un sistema fuori dalla legalità costituzionale

L’allarme lanciato da Antigone sul sovraffollamento delle carceri italiane non riguarda soltanto una fotografia statistica: è, nelle parole dell’associazione, il segno di un sistema che scivola “fuori dalla legalità costituzionale”, perché rende strutturalmente difficile garantire dignità, salute, percorsi trattamentali e sicurezza reale dentro gli istituti.

Un tema nazionale che nel Lazio assume un peso specifico ancora più netto, con strutture storicamente sotto pressione e un circuito penitenziario che incrocia la grande area metropolitana di Roma e l’intera rete provinciale. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Carceri nel Lazio: i numeri del sovraffollamento che preoccupano Antigone

Il XXI Rapporto di Antigone, presentato nel 2025, indica un quadro italiano già oltre il livello di guardia: al 30 aprile 2025 i detenuti risultavano 62.445 a fronte di una capienza regolamentare di 51.280 posti; considerando migliaia di posti non disponibili, il tasso “reale” di affollamento sale fino a circa 133%, con decine di istituti oltre il 150%.

Nel Lazio, la sproporzione emerge con ancora maggiore evidenza nelle elaborazioni basate sui dati DAP diffuse dal Garante delle persone private della libertà personale: al 31 agosto 2025 i detenuti in regione risultavano 6.827 a fronte di 4.504 posti effettivamente disponibili, con un tasso di affollamento pari al 151,6%.

E il dato di fine novembre conferma l’andamento: 6.702 persone detenute nel Lazio, con una capienza effettiva indicata in 4.485 posti, per un tasso vicino al 149%. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Carceri nel Lazio e qualità della detenzione: perché il sovraffollamento pesa di più

Quando i numeri superano stabilmente la capienza, la questione non è solo “dove mettere” le persone: è cosa accade alle giornate dentro le sezioni. Antigone lega l’emergenza a effetti concreti: spazi vitali ridotti, attività trattamentali che saltano, visite e colloqui più complessi da gestire, accesso alle cure rallentato, personale sotto organico e tensione che cresce.

Nel Lazio questo significa mettere alla prova istituti molto diversi fra loro ma collegati dallo stesso nodo: l’area di Roma (con i grandi complessi penitenziari e il passaggio continuo di detenuti e detenende) e le carceri provinciali, dove spesso la disponibilità di servizi sanitari, culturali e lavorativi dipende dall’equilibrio – fragile – fra amministrazione penitenziaria, Asl e terzo settore. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Carceri nel Lazio e Costituzione: la denuncia di un “fuori parametro” che diventa quotidiano

Il punto politico e istituzionale, nella denuncia di Antigone, è che l’affollamento non può essere trattato come una parentesi: se diventa permanente, mette in discussione la finalità rieducativa della pena e il rispetto dei diritti fondamentali, dal diritto alla salute alla tutela della dignità personale.

È anche per questo che l’associazione insiste sul concetto di “fuori dai parametri costituzionali”: non per uno slogan, ma perché i livelli di affollamento trasformano l’eccezione in regola, con conseguenze che ricadono su chi è detenuto, su chi lavora negli istituti e, in ultima analisi, sulla sicurezza collettiva.

Carceri nel Lazio: quali risposte possibili oltre l’emergenza

Nel dibattito che accompagna i report di Antigone e gli interventi dei Garanti, tornano alcune direttrici operative: ridurre l’ingresso in carcere per reati minori, rafforzare davvero le misure alternative e penali di comunità, investire su salute mentale e dipendenze, aumentare personale e spazi trattamentali, intervenire sull’edilizia per recuperare posti oggi inagibili senza “tappare” con soluzioni che peggiorano la vita in cella.

Anche nel Lazio, sottolinea il Garante, l’aumento delle alternative non basta se le presenze continuano a crescere: serve una scelta strutturale, non una gestione di galleggiamento.

Il rischio, altrimenti, è che il Lazio resti una delle regioni-simbolo dell’affollamento cronico: numeri che si sommano mese dopo mese, fino a rendere ordinario ciò che ordinario non dovrebbe essere mai. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Sovraffollamento carceri nel Lazio: 5 proposte operative

Estensione reale delle misure alternative alla detenzione

Rafforzare l’uso di affidamento in prova, detenzione domiciliare e lavori di pubblica utilità per i reati minori e per i fine pena breve, superando lentezze procedurali e disomogeneità territoriali, soprattutto negli uffici di sorveglianza del Lazio. Recupero immediato dei posti oggi non disponibili

Intervenire su sezioni chiuse o parzialmente inagibili negli istituti laziali con lavori mirati e rapidi, evitando soluzioni tampone che riducono ulteriormente gli spazi vitali all’interno delle celle. Rafforzamento dei servizi di salute mentale e dipendenze

Potenziare la presenza di psicologi, psichiatri ed educatori, in raccordo con le Asl regionali, per affrontare l’aumento di disagio psichico, autolesionismo e tentativi di suicidio, oggi aggravati dal sovraffollamento. Più personale penitenziario e trattamentale

Colmare le carenze di organico di polizia penitenziaria, educatori e assistenti sociali, per ridurre tensioni interne e garantire sicurezza senza comprimere i diritti fondamentali delle persone detenute. Rilancio strutturale del lavoro e della formazione in carcere

Investire su lavoro penitenziario, istruzione e formazione professionale, coinvolgendo enti locali, imprese e terzo settore del Lazio, come leva concreta per ridurre la recidiva e restituire senso alla pena.

Nota della FNS CISL sulle carceri nel Lazio

“Sono 1.450 i detenuti in più nelle carceri della regione Lazio – dato aggiornato al 31 marzo 2025 -, dove la capienza regolamentare prevista è di 5.282, mentre in carcere sono presenti 6.732 detenuti. La carenza di personale di polizia penitenziaria nella regione Lazio è, invece, di -859 unità.

Gli istituti che attualmente risultano, maggiormente sovraffollati, sono: NC CC Rebibbia +391 – previsti 1.170, presenti 1.561; CC Viterbo +265 detenuti – previsti 440, presenti 705; CC Regina Coeli +456 detenuti – previsti 628, presenti 1.084; CC Frosinone +55 detenuti – previsti 517, presenti 572; NC CC Rieti +200 detenuti – previsti 295, presenti 495; CC Velletri +106 detenuti -previsti 412, presenti 518; CC Latina +59 detenuti – previsti 77, presenti 136″. Così in una nota del Sindacato FNS (Federazione Nazionale Sicurezza) CISL del Lazio.