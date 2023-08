Carceri, Pg Patronaggio: “Sforzo istituzioni per evitare drammi”

(Adnkronos) – "Al vasto, eterogeneo e complesso mondo carcerario, da sempre caratterizzato da sovraffollamento ed inefficienze socio- assistenziali-sanitarie, occorre guardare con occhio particolarmente attento in questo periodo feriale, caratterizzato da temperature elevatissime,che accrescono a dismisura le diversità". Lo ha detto all'Adnkronos il Procuratore generale di Cagaliari, Luigi Patronaggio, parlando del mondo carceraio in questo periodo. "Auspico, pertanto, che tutti gli operatori, compresa la componente medica e psichiatrica, compiano un particolare sforzo in attesa che le istituzioni adempino, fino in fondo, i compiti cui sono deputate, rinvenendo le giuste risorse umane e finanziarie idonee a scongiurare eventi drammatici ed estremi". —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

