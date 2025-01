Carla Bruni, viva per miracolo: nessuno sapeva della sua malattia | Tutto sulle sue condizioni attuali

L’ex premiere dame della Repubblica Francese ha avuto a che fare con gravi problemi di salute. Tutta la verità sulla malattia di Carla Bruni

È stata per quattro anni la ‘Premiere dame’, la donna più importante di Francia. Dal 2008 al 2012 Carla Bruni non è stata più solamente una delle modelle più conosciute al mondo, né l’aspirante cantautrice che voleva scalare le vette del successo.

Per quei quattro anni la regina delle passerelle di tutto il mondo è stata la consorte del Presidente della Repubblica francese, Nikolas Sarkozy. Un ruolo che nonostante qualche polemica legata ad alcune vicende giudiziarie che hanno coinvolto il marito la Bruni ha saputo svolgere egregiamente.

In questi tredici anni la modella nata a Torino cinquantasei stagioni fa ha vissuto in Francia riuscendo ad eludere le luci dei riflettori e a difendere con le unghie e con i denti la propria privacy. Lo ha fatto così bene da riuscire a nascondere un gravissimo problema di salute.

Come moltissime donne sono abituate a fare anche Carla Bruni si è sottoposta regolarmente a puntuali controlli medici e ad esami diagnostici con l’unico obiettivo di prevenire l’insorgere di eventuali malattie.

Carla Bruni, la confessione devastante gela tutti i suoi fan

Ebbene, in uno di questi accertamenti la Bruni scoprì di avere un tumore, per fortuna a uno stadio ancora iniziale. Una diagnosi precoce che le ha salvato la vita, come lei stessa ha ammesso ricordando quei drammatici momenti.

“Quattro anni fa mi è stato diagnosticato un cancro al seno. Intervento chirurgico, radioterapia, terapia ormonale, ho seguito il solito percorso per curare questo tipo di malattia. Ma ho avuto fortuna – ha raccontato in un video pubblicato sul suo profilo Instagram -, il mio cancro non era ancora aggressivo“.

La rivelazione di Carla Bruni è un monito molto preciso

Carla Bruni ha chiarito: “Questo cancro non era aggressivo solo perché non ha avuto il tempo di trasformarsi. Ogni anno faccio una mammografia. Se non l’avessi fatta ogni anno, oggi non avrei più il mio seno sinistro”.

L’ex Premiere dame ha sottolineato come questo sia un messaggio rivolto a tutte le donne, un monito a sottoporsi periodicamente ai controlli medici per fare in modo che un eventuale cancro sia scoperto ampiamente in tempo e più facilmente curabile. I fan sperano vivamente che questo 2025 sia di grande rinascita per lei.