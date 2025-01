Carlo BATTE Amadeus | Sanremo non è ancora iniziato e Conti piazza il COLPACCIO: atteso all’Ariston il Premio Oscar

Carlo Conti mette a segno un grande colpo a dieci giorni dall’inizio del Festival di Sanremo. Un super ospite è atteso al teatro Ariston

Ormai è questione di giorni: tra poco più di una settimana si aprirà il sipario su un’edizione del Festival di Sanremo tra le più attese degli ultimi anni. Conclusosi nel 2024 il ciclo quinquennale targato Amadeus a condurre la rassegna canora sarà nuovamente Carlo Conti.

Lo showman fiorentino che ha più volte dichiarato di ispirarsi allo stile e alla professionalità di Pippo Baudo, ha lavorato per un anno intero all’organizzazione di questa 75/a edizione della kermesse sanremese.

Dopo aver selezionato con cura i 30 cantanti big che saliranno sul palco per contendersi la vittoria finale Conti ha scelto i co-conduttori che lo affiancheranno nelle cinque serate del Festival. Tutto è stato definito nei dettagli ma il presentatore toscano non si è accontentato.

Con una mossa a sorpresa Carlo Conti è riuscito a strappare il ‘sì’ di un protagonista di livello mondiale del mondo dello spettacolo. Un comico, attore e regista che ha fatto e continua a fare la storia del cinema.

Sanremo, Carlo Conti ha spiazzato tutti: i fan sono senza parole

Nei cinque anni della gestione di Amadeus sul palco dell’Ariston si sono avvicendati personaggi celebri dello showbiz, dai campioni dello sport a grandi giornalisti: il tutto con la ‘benedizione’ di Fiorello, il suo fedele compagno di viaggio in tutti e cinque gli anni.

Nel 2023 proprio insieme ad Amadeus, alla presenza straordinaria del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Roberto Benigni conquistò il pubblico e gli spettatori celebrando con un toccante e memorabile monologo la nostra Costituzione.

Sanremo, Conti è riuscito a mettere a segno il grande colpo: tutti i dettagli

A distanza di due anni Carlo Conti è riuscito a riportare all’Ariston il grande attore toscano. Si attende solo l’annuncio ufficiale ma non ci dovrebbero essere dubbi: Benigni sarà presente a questa edizione del Festival di Sanremo.

Sarà la sesta volta per lui che prende parte alla rassegna canora italiana. La sua prima apparizione risale al 1980, mentre nel 2002 diede vita a al celebre ed esilarante blitz con Pippo Baudo. Nel 2009 l’intervento politico con Bonolis e due anni dopo con Gianni Morandi conduttore si presentò in sella a un cavallo. Nel 2020 Benigni recitò Il Cantico dei Cantici per 40 minuti, una performance che scatenò svariate polemiche.