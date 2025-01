Carlo, ci dispiace ma hai perso il TRONO | Bufera sulla Royal Family: il 2025 inizia con una tragedia

Il nuovo anno si apre con una pessima notizia per re Carlo d’Inghilterra. Il suo trono è sempre più traballante, i numeri parlano chiaro

Per la famiglia reale più conosciuta e chiacchierata al mondo, quella del Regno Unito, si preannuncia un 2025 tutt’altro che tranquillo. In realtà le buone notizie sono arrivate soprattutto in merito alle condizioni di salute del re Carlo e della principessa Kate.

Come la diretta interessata ha rivelato qualche giorno fa, ‘il cancro è in remissione‘: un annuncio che ha scatenato il legittimo entusiasmo di tutti i cittadini britannici. Il miglioramento delle condizioni di salute della principessa del Galles ha in effetti riportato il sorriso sul volto di tutti i membri della Royal Family.

Ci sono insomma tutti i presupposti affinché il nuovo anno sia foriero di una ritrovata stabilità e familiare. Al netto della rottura ormai non più ricomponibile con i duchi del Sussex, i principi Harry e Meghan, che da tempo si sono stabiliti negli Stati Uniti.

In un periodo di relativa tranquillità come questo i tabloid inglesi si scatenano alla ricerca di curiosità e dettagli relativi ad aspetti molto più leggeri e ‘materiali’, come in questo caso ha fatto il noto quotidiano ‘Daily Mail‘.

Bufera sulla Royal Family, Re Carlo non ci sta: il motivo spiazza

I giornalisti al seguito delle vicende della Royal Family hanno infatti stilato una particolare classifica. Si tratta di una graduatoria che alza il velo una volta per tutte sull’effettiva ricchezza personale dei membri più importanti della monarchia inglese e sul cosiddetto patrimonio netto dell’intera famiglia.

Facendo una somma approssimativa tra gli introiti annuali e il valore dei gioielli della corona che si aggirerebbe tra i 3 e i 6 miliardi di sterline, si ottiene una cifra complessiva pari a 28 miliardi di sterline.

Royal Family. i conti non tornano: Re Carlo è sulla graticola

Le polemiche sono scoppiate però nel momento in cui è stata pubblicata la suddivisione dell’ingente patrimonio familiare. Tutti i cittadini britannici hanno scoperto che il più ricco della Royal Family non è re Carlo III.

Nonostante abbia ereditato 370 milioni di sterline dalla madre, la regina Elisabetta II, in questo preciso momento il sovrano possiederebbe un patrimonio personale di 900 milioni di sterline. Tale cifra è inferiore rispetto al miliardo di sterline del suo primogenito, il principe William, che risulta essere il più ricco tra i reali inglesi. Sul gradino più basso del podio si piazza la principessa Anna con un patrimonio di 50 milioni di sterline.