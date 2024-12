Carlo, ci sei? Voglio condurre Sanremo | Conti ha già ricevuto messaggi e telefonate, ecco la PRIMA CO-CO

A meno di due mesi dal Festival di Sanremo si intensificano voci e indiscrezioni. Una celebre attrice vuole affiancare Carlo Conti

Un Festival di Sanremo ancora tutto da organizzare. In realtà non è proprio così, visto che appena qualche giorno fa Carlo Conti ha annunciato in diretta tv l’elenco dei 30 cantanti big che prenderanno parte alla tradizionale kermesse canora.

Il presentatore fiorentino sta lavorando da tempo alla preparazione dell’evento sanremese, ma in effetti quando mancano meno di due mesi alla serata inaugurale molti aspetti sono ancora da definire. In particolare i nomi di tutti i co-conduttori.

Carlo Conti sta valutando alcune candidature più o meno credibili, ma nelle ultime ore una su tutte ha preso piede all’improvviso. Nel corso delle ultime settimane si sono fatti i nomi di cantanti che vanno per la maggiore come Annalisa e di anchor woman di successo, come ad esempio Diletta Leotta.

È il noto giornalista e grande esperto di gossip Alberto Dandolo a svelare nel suo editoriale sulla rivista ‘Oggi‘ un nome che finora mai nessuno aveva menzionato, il profilo di una delle attrici più in voga che proprio in questo periodo sta riscuotendo un grande successo di pubblico e di critica.

Festival di Sanremo, Carlo Conti avrebbe già fatto la sua scelta: il pubblico è senza parole

Non si tratta di Luisa Ranieri, anche lei entrata nel novero dei possibili candidati ad affiancare Carlo Conti sul palco del Teatro Ariston. Come non è del resto Lorella Cuccarini, che si è chiamata fuori con largo anticipo.

Ad aver posto la sua autocandidatura sarebbe in realtà la bella e brava Serena Rossi, l’attrice napoletana che in questo periodo è impegnata su più fronti. Ciò non toglie che sia seriamente intenzionata a realizzare il suo desiderio di condurre una serata del Festival di Sanremo.

Festival di Sanremo, Carlo Conti non ha più dubbi: il pressing è asfissiante

Un sogno finora rimasto chiuso nel cassetto che ora potrebbe diventare realtà. Di concreto e definitivo non c’è nulla, almeno per ora, ma a quanto pare Carlo Conti sarebbe sul punto di sciogliere le ultime riserve.

Serena Rossi è molto determinata, non vuole lasciarsi fuggire l’occasione di realizzare il sogno che culla fin da bambina. Tanto che nelle ultime settimane gli agenti dell’ex protagonista di ‘Un posto al sole’ sarebbero in pressing sullo stesso Conti per strappare il suo ‘sì’.