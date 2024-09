Carlo Conti a ruota libera, svelate le prime esclusioni illustri: ‘Non ci saranno’ | Niente Festival per loro due

Carlo Conti è al lavoro per preparare al meglio il prossimo Festival di Sanremo che partirà a febbraio del 2025. Grandi novità in vista

Da quando ha accettato di riassumere la guida del Festival di Sanremo, resa vacante dall’addio a sorpresa di Amadeus, Carlo Conti si è gettato anima e corpo nella preparazione della nuova edizione della tradizionale rassegna canora.

L’esperto conduttore e showman fiorentino, che tra l’altro ha già avuto modo di salire in qualità di presentatore dal palco del teatro Ariston, ha fin da subito studiato le modifiche da apportare al regolamento della competizione e ai criteri di selezione degli artisti.

In un’intervista concessa al TG1 Carlo Conti ha fatto il punto della situazione a quasi cinque mesi dall’inizio della kermesse sanremese e affrontato soprattutto il tema più importante in vista del Festival, la selezione dei brani che prenderanno parte alla gara.

“Siamo già al lavoro e fino ai primi di ottobre ci sarà tempo per mandare i brani per le nuove proposte. Sto anche ascoltando tante canzoni dei big. Avremo un talent parallelo che ci porterà a scoprire chi salirà sul palco dell’Ariston per le nuove proposte, saranno cinque serate. I migliori arriveranno al Festival”.

Carlo Conti, il Festival è tutto nelle sue mani: il ‘no’ a due big spiazza tutti

Carlo Conti ha poi rivelato come in questi giorni stia ascoltando molti brani che potrebbero andare a Sanremo: “I big? Sento tantissime canzoni e mi stanno mettendo in difficoltà perché sono belle. C’è un po’ di tutto: la melodia, i brani impegnati, la dance, c’è tutto. Quando mi arrivano i brani faccio un ascolto di getto a volume basso, poi li riascolto meglio“.

C’è poi un capitolo molto importante che lo showman toscano ha affrontato nel suo intervento in esclusiva al TG1, quello degli ospiti. Amadeus era solito invitare sul palco dell’Ariston personaggi di spicco del mondo dello spettacolo, Carlo Conti la pensa diversamente.

Carlo Conti ha deciso, il rifiuto è ufficiale: non ci saranno

“Gli ospiti? Magari il Festival vivrà di una tale forza musicale che non sarà necessario averli“. E a fronte della domanda in merito alla presenza di due artisti e suoi grandi amici come Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni, Conti risponde senza indugio: “Dubito che ci saranno, perché sarebbe troppo banale!”.

Pertanto, Conti non avrà il ‘suo’ Fiorello, com’è stato invece per Amadeus. Spazio alle canzoni e alla musica, molto meno agli intermezzi di comici e attori. Il ‘nuovo’ Festival di Sanremo inizia a prendere forma.