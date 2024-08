Carlo Conti ‘annulla’ Amadeus: ‘Un taglio col passato’ | Festival di Sanremo stravolto così

Un cambiamento sconvolgente, quello di Carlo Conti: altro che Amadeus

Dopo anni ed anni di conduzione e direzione artistica di Amadeus, dopo la sua già annunciata volontà di cambiare un po’ aria e quindi non ricoprire più quel ruolo, il Festival di Sanremo nel 2025 passerà nelle mani di Carlo Conti.

Non dev’essere stato facile, per la Rai individuare un nuovo nome e un nuovo volto per la direzione dell’amato Festival della Canzone Italiana, soprattutto dopo il successo che la conduzione e direzione di Amadeus ha portato all’evento.

Carlo Conti quindi sarà il prossimo conduttore del Festival e, sebbene manchino molti mesi, sarà sicuramente già al lavoro per capire come impostare l’evento, secondo le proprie preferenze. I primi segni di rottura con il passato e con lo stile di Amadeus ci sono già.

Carlo Conti cambia tutto, un Festival di Sanremo stravolto

Durante un’intervista concessa a Diva e Donna, Carlo Conti ha raccontato come pensa di impostare il suo Festival di Sanremo 2025. Le novità saranno tante e, da sua stessa ammissione, ci sarà un taglio più vicino al passato, quindi probabilmente farà tornare in auge modelli e regole che Amadeus aveva messo da parte, preferendo uno stile più giovane. La prima novità è quella della settimana prescelta per il Festival che, diversamente dal solito, è slittata in avanti di una settimana: in questo caso, però, il motivo non è da legare a una precisa scelta di Carlo Conti, quanto più di esigenze relative alla Coppa Italia.

Al momento, Carlo Conti sta già ascoltando i brani che gli artisti gli hanno proposto per il Festival di Sanremo. A differenza di Amadeus, che ha dichiarato più o meno scherzosamente che nella scelta si faceva aiutare dal piccolo Josè, Conti ha escluso questa possibilità, poiché suo figlio è ancora piccolo e “…se mette bocca già a dieci anni siamo rovinati“.

Le novità di Carlo Conti

Alcune delle novità di Carlo Conti stanno già facendo discutere. Innanzitutto si ripresenterà la divisione tra Nuove Proposte e Big: le due gare saranno diverse e avranno due vincitori diversi. Le serate, inoltre, saranno più brevi e, a differenza degli ultimi anni, dopo la puntata del Festival tornerà il Dopofestival, probabilmente condotto da Alessandro Cattelan secondo Dagospia.

In merito agli ospiti internazionali, invece, non ci sono ancora molte notizie. Carlo Conti, comunque, ha sottolineato più volte che al centro ci sarà sempre e solo la musica, quindi tutto si concentrerà su questo e che il resto verrà in secondo piano.