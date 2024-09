Carlo Conti, prima del Festival una terribile perdita | ‘È stata fondamentale’: addio dolorosissimo

Dopo l’addio improvviso di Amadeus, la RAI ha deciso di blindare Carlo Conti affidandogli la conduzione del prossimo Festival di Sanremo

La stagione televisiva è iniziata da qualche giorno e tra RAI e Mediaset è già cominciata la cosiddetta ‘guerra degli ascolti’. La TV di Stato e del gruppo di Cologno Monzese si stanno sfidando in tutte le fasce orarie della giornata e finora a prevalere è proprio l’azienda di Viale Mazzini.

In casa RAI però si guarda già ai prossimi mesi e soprattutto ai grandi appuntamenti previsti dal calendario. Su tutti, ovviamente, il Festival di Sanremo in programma a febbraio, che dopo il lungo ciclo segnato dalla conduzione di Amadeus vedrà alla guida un pilastro inamovibile della TV pubblica come Carlo Conti.

Il presentatore fiorentino ha accettato con entusiasmo la proposta di tornare a condurre la storica rassegna della canzone italiana e fin dai primi giorni successivi all’annuncio ufficiale ha iniziato a mettere mano al regolamento del Festival e alla scelta di cantanti e co-conduttori.

Nel corso di una lunga intervista concessa al settimanale “TeleSette“, Conti ha parlato proprio del Festival che lo vedrà nuovamente sul palco del Teatro Ariston dopo qualche anno di assenza: “Non è un mondo tutto da scoprire, ma un programma che ho già fatto. Diciamo che per me è come se metà del lavoro fosse già compiuto“.

In attesa di definire nei dettagli l’intero cast della kermesse sanremese, alla quale mancano ancora cinque mesi, l’impegno più vicino per Carlo Conti è quello di “Tale e Quale Show“, il talent da lui ideato giunto ormai alla tredicesima edizione.

Lo spettacolo andrà in onda venerdì come al solito su Rai Uno, ma questo rispetto ai precedenti sarà un anno molto diverso e forse anche un po’ malinconico. È lo stesso Carlo Conti a dare l’annuncio di un cambiamento molto importante, per certi versi storico.

L’edizione di “Tale e Quale show” che sta per prendere il via sarà la prima senza Loretta Goggi che non farà più parte della giuria. La grande conduttrice e showgirl ha lasciato il programma di sua volontà per avere più tempo da dedicare alla sua famiglia.

Carlo Conti non ha potuto far altro che accettare la decisione della Goggi: “Loretta è una grandissima perdita, inutile girarci intorno. Lei ha costruito con me lo show fin dalla prima edizione, ci mancherà molto“.