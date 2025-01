Carlo, ho scelto la Cover | Fedez prepara il COLPO per Sanremo: così la vittoria è in tasca

Si preannuncia un Festival di Sanremo davvero incandescente. Fedez è pronto a sconvolgere Carlo Conti e il pubblico del Teatro Ariston

Manca poco meno di un mese all’inizio di una delle edizioni più attese del Festival di Sanremo, la prima dopo il regno quinquennale di Amadeus. A condurre la tradizionale kermesse canora italiana sarà Carlo Conti, affiancato da varie co-conduttrici.

Il palcoscenico del teatro Ariston per cinque giorni diventerà il luogo più visto e seguito dell’intero universo dello showbiz nazionale e non solo. I trenta cantanti big selezionati per prendere parte al Festival sono già pronti.

Si preannuncia, insomma, una settimana di fuoco da molti punti di vista. Una cosa è certa: le polemiche che accompagnano da sempre la rassegna sanremese non mancheranno. Anche perché a calcare il palco dell’Ariston sarà uno dei personaggi più discussi del mondo dello spettacolo.

Fedez non fa parte dei trenta big scelti da Carlo Conti ma è prevista la sua esibizione nella cosiddetta serata delle cover. In base ad alcune dettagliate informazioni raccolte dal giornalista Gabriele Parpiglia, ci attende una serata esplosiva.

Sanremo, la scelta di Fedez scatena il panico: ecco perché

Il noto rapper milanese da ormai da quasi un anno non è più di fatto il marito di Chiara Ferragni, la bionda influencer e imprenditrice cremonese con cui formava la coppia più seguita e cliccata del gossip nostrano.

La loro relazione si è conclusa male, tra mille tensioni e incomprensioni reciproche e a quanto pare Fedez avrebbe individuato nel Festival di Sanremo il palcoscenico ideale attraverso il quale spedire messaggi non proprio concilianti nei confronti della sua ex consorte.

Fedez spariglia le carte, Carlo Conti potrebbe dire no: i dettagli

Secondo quanto anticipato dallo stesso Parpiglia nella serata delle cover Fedez dovrebbe esibirsi in coppia con il cantautore fiorentino Marco Masini: i due proporranno un celebre e discusso brano di parecchi anni fa scritto proprio da quest’ultimo.

Il pezzo, assai noto, è ‘Bella str…a‘. Una canzone che Masini dedicò a una ragazza che lo fece terribilmente soffrire. Ed è quanto meno probabile che Fedez abbia scelto questo brano per dedicarlo a Chiara Ferragni. Si tratterebbe di un attacco diretto nei confronti dell’imprenditrice, un j’accuse che scatenerebbe un’ondata di polemiche. Per questo motivo non si esclude che gli organizzatori del Festival impongano a Fedez di cambiare brano. Ne vedremo delle belle…