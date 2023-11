Carlo III, oggi il primo ‘King speech’ da sovrano

(Adnkronos) –

Primo "King speech" da sovrano per Carlo III. Come è tradizione, il monarca pronuncia oggi un discorso in parlamento per delineare l'attività del governo per i prossimi mesi. L'evento è al centro della cerimonia dello State Opening del parlamento. Il sovrano arriva in carrozza da Buckingham palace e legge in aula un discorso preparato dal governo, adottando un tono neutro per non apparire di parte. Carlo ha già pronunciato una volta il discorso, in occasione dell'ultima cerimonia di apertura del parlamento nel maggio 2022. Allora sostituiva però la madre Elisabetta III, in un altro segnale del deterioramento della salute della regina, morta poi l'8 settembre.

Il discorso è anche il primo del governo del premier Rishi Sunak e potrebbe anche essere l'ultimo prima delle elezioni generali dell'anno prossimo. A quanto riferisce la Bbc, fra le proposte del governo vi è l'ergastolo per gli omicidi con motivazioni sadiche o sessuali, e il divieto di matrimonio per i detenuti. —internazionale/[email protected] (Web Info)

