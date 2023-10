Carlo III vuole rappacificarsi con Harry per motivi strategici

(Adnkronos) –

Re Carlo III vuole riconciliarsi con il figlio ribelle Harry, duca di Sussex. Non è solo il cuore di padre a spingerlo, ma vi sono anche esigenze strategiche per il suo ruolo di sovrano. A scriverlo è il Daily Mirror, spiegando che non si tratta solo di cercare di mostrarsi come una famiglia felice, ma di strategia più ampia, per sanare le fratture e costruire ponti. E in questa strategia non si può prescindere dalla regina Camilla, la donna che Carlo ama e che Harry ha chiamato pubblicamente "la matrigna cattiva". "Carlo ha una necessità non solo personale, ma anche strategica di risolvere la questione. Non è sostenibile per il re, che è un simbolo di unità nazionale, trovarsi in così cattivi termini con suo figlio", ha spiegato un ex membro dello staff di palazzo reale al Daily Beast. Camilla, pragmatica e ascoltata consigliere del consorte, avrà un ruolo cruciale . Non è chiaro se ad un certo punto saranno necessarie scuse pubbliche di Harry nei suoi confronti. Comunque non sarà una strada facile. I Windsor sono noti per essere testardi. Una caratteristica comune sia a Carlo che al figlio minore.

