Carlo Mazzone, Totti: “Grazie per tutto quello che hai fatto per me”

(Adnkronos) – "Sei e sarai sempre nel mio cuore. Grazie per tutto quello che hai fatto per me". Sono le parole su Instagram di Francesco Totti per la morte di Carlo Mazzone, scomparso a 86 anni, storico allenatore della Roma e di tante altre squadre tanto da detenere il record di presenze in panchina nel massimo campionato, 792 partite. A Mazzone Totti deve tanto, se non tantissimo. Sotto la guida dell'allenatore trasteverino Totti ha cominciato a vivere la sua lunghissima favola con la maglia della Roma. Un allenatore e un secondo padre, come ha sempre ricordato il numero 10 della Roma. —[email protected] (Web Info)

