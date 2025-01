Carlo mi ha voluto fortemente, ora volo a Sanremo | La conduttrice supera la Carlucci e si piazza all’Ariston: colpo a sorpresa

Ennesimo colpo di scena in vista del Festival di Sanremo. Milly Carlucci viene beffata in extremis, nome a sorpresa a fianco di Carlo Conti

Quando manca poco più di un mese all’inizio del Festival di Sanremo, un’edizione molto attesa in seguito all’addio a sorpresa di Amadeus sostituito in fretta e furia da Carlo Conti, non è stato ancora definito il quadro completo del cast che affiancherà lo showman fiorentino sul palco del teatro Ariston.

Stabilito l’elenco dei 30 cantanti big che si contenderanno il successo finale, Carlo Conti deve ancora sciogliere alcuni nodi importanti. Su tutti, quello delle co-conduttrici che si alterneranno nelle serate del Festival.

Nelle ultime settimane è circolato con particolare insistenza il nome di Milly Carlucci, reduce dallo strepitoso successo dell’ultima edizione di ‘Ballando con le Stelle‘. La presenza della conduttrice di Sulmona non ha trovato conferme, ma la sua resta una candidatura forte.

Più definito il cast del Dopo Festival che è stato affidato a uno dei presentatori più in voga del momento come Alessandro Cattelan. Ad affiancare il conduttore di Tortona sarà la giornalista e blogger Selvaggia Lucarelli.

Sanremo, Carlo Conti ha deciso: l’ha voluta a tutti i costi

Come previsto dal regolamento del Festival saranno cinque, uno per ogni serata, i co-conduttori della kermesse sanremese. E proprio nelle ultime ore l’opzione legata a Milly Carlucci sembra aver perso di consistenza mentre hanno preso quota i profili di Mahmood, Annalisa, Geppi Cucciari, Serena Rossi e Katia Follesa.

In particolare l’ex protagonista della soap più amata dagli italiani, ‘Un posto al sole‘, ha scalato parecchie posizioni rispetto alla concorrenza. Anzi, secondo quanto riportato da alcuni giornalisti e insider esperti di gossip e spettacolo è questione di ore l’annuncio di Serena Rossi al fianco di Carlo Conti.

Sanremo, l’ultimo nome è da urlo: che feeling con Carlo Conti

Il vero colpo a sorpresa di Carlo Conti però è un altro. Come rivelato dal giornalista Giuseppe Candela sul portale de ‘Il Fatto Quotidiano’ una delle co-conduttrici sarà Alessia Marcuzzi che al netto di ulteriori sorprese e clamorosi ribaltoni dell’ultimo minuto calcherà il palcoscenico del Teatro Ariston.

“Alessia Marcuzzi sbarcherà a Sanremo 2025“, la notizia pubblicata dal noto giornalista. Non solo, ma la bionda showgirl romana sarà affiancata da un altro illustre personaggio: “Insieme alla Marcuzzi potrebbe arrivare anche il collega con cui divide il bancone della giuria di Tale e Quale Show, Cristiano Malgioglio“.