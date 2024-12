Carlo, mi spiace ma ho chiuso con Sanremo | Il conduttore lo ha appreso dai giornali: il cantante dà forfait e si ritira

Fanno ancora discutere le scelte di Carlo Conti per il Festival di Sanremo. Un big della musica italiana ha intanto annunciato il suo ritiro

Non si è ancora spenta l’eco delle polemiche seguite all’annuncio da parte di Carlo Conti della lista dei 30 big che si esibiranno a febbraio del 2025 sul palco del Teatro Ariston. Alla prossima edizione del Festival di Sanremo mancano poco meno di due mesi ma l’atmosfera è già incandescente.

Chi è stato scelto festeggia, anche se con la dovuta moderazione, chi invece è stato escluso deve fare i conti con sentimenti diametralmente opposti. Amarezza, delusione, in qualche caso anche rabbia e risentimento: del resto la kermesse sanremese rappresenta ancora oggi una vetrina di tutto rispetto.

Puntuali sono dunque arrivate le rimostranze da parte di alcuni cantanti che speravano di far parte dell’agognata lista. Tra questi i ‘soliti’ Jalisse che hanno in realtà commentato con umorismo e ironia l’ennesima esclusione dalla rassegna canora.

Tra le tante conferme eccellenti e in un certo senso annunciate troviamo nomi di alto profilo, artisti molto amati dal pubblico del Festival. Gli spettatori potranno dunque assistere all’esibizione dei vari Elodie, Noemi, Irama, i Modà, The Kolors, Giorgia e Francesco Gabbani. Oltre a due evergreen come Marcella Bella e Massimo Ranieri.

Festival di Sanremo, un ritiro a sorpresa lascia di sasso Carlo Conti: non se l’aspettava proprio

L’esclusione più discussa resta comunque quella di Al Bano Carrisi, che avrebbe voluto partecipare a questa edizione del Festival sanremese come una sorta di canto del cigno della sua straordinaria carriera. ultima sua grande performance.

Tra l’altro era circolata con insistenza la voce secondo cui lo stesso artista di Cellino San Marco si sarebbe ripresentato il prossimo anno, sperando di prendere parte all’edizione del 2026. Ma è il diretto interessato a fare chiarezza una volta per tutte.

Festival di Sanremo, Al Bano chiarisce tutto: Carlo Conti senza parole

Ai microfoni della nota agenzia di stampa Adn-Kronos Al Bano ha annunciato le sue intenzioni nei confronti della rassegna sanremese: “Basta così, non ci riproverò più. Volevo chiudere la mia carriera a Sanremo il prossimo anno ma visto come sono andate le cose chiudiamo qui“.

Una presa di posizione che nessuno si aspettava, compreso Carlo Conti. Sembra infatti che il conduttore fiorentino sia rimasto sorpreso e in qualche modo deluso dalla decisione dell’artista pugliese. Ci ripenserà e proporrà un nuovo brano per l’edizione del 2026? I fan ci sperano.