Carlo non mi ha più preso | A pochi giorni da Sanremo viene fuori la verità: la Balivo è rimasta di sasso

Carlo Conti sta definendo l’organigramma del Festival di Sanremo che avrà inizio a metà febbraio. E a tal proposito spunta un’indiscrezione

Il Festival di Sanremo è sempre più vicino. Tra circa due mesi andrà in scena la nuova edizione della tradizionale kermesse canora che dopo il lungo ciclo targato Amadeus è stato affidato alle cure di Carlo Conti.

Il presentatore fiorentino in questi mesi che precedono l’evento sanremese ha lavorato giorno e notte all’organizzazione del Festival in tutte le sue sfaccettature. Come di consueto la rassegna canora si svolgerà sul palcoscenico del teatro Ariston, dove Carlo Conti sarà affiancato da alcune co-conduttrici.

Le candidature non mancano, così come non mancano per il Dopo Festival. A spuntarla in questo caso è stato Alessandro Cattelan, che guiderà lo spazio dedicato ai commenti e ai giudizi in merito alle varie serate.

Nelle ultime ore però è emerso un clamoroso e inedito retroscena legato a Carlo Conti e alla sua carriera di conduttore. Il tutto è avvenuto durante ‘La volta buona‘, il talk show pomeridiano di Rai Uno condotto da Caterina Balivo.

Carlo Conti, non c’è più spazio per lui: l’esclusione è inevitabile

In questo caso però il Festival di Sanremo non c’entra granché. Il riferimento temporale è infatti a un noto spettacolo che sulle frequenze della TV di Stato va in onda dal lontano 2012. Una sorta di talent show ideato e condotto proprio da Carlo Conti.

Il protagonista di questa storia è un volto storico dell’azienda di Viale Mazzini, un conduttore e autore televisivo che ha lasciato un segno profondo. Stiamo parlando di Giancarlo Magalli, che nel giorno della Befana è stato ospite di Caterina Balivo.

Carlo Conti non ha potuto impedirlo: il rifiuto è stato netto

L’ex conduttore de ‘I fatti vostri’ ha svelato un retroscena che in pochi conoscevano: “In occasione dell’esordio di ‘Tale e quale show’, ormai quasi tredici anni fa, mi chiesero di fare il giudice insieme ad altri personaggi del mondo dello spettacolo“.

Il progetto però non andò in porto ed è lo stesso Magalli a spiegarne il motivo: “L’avrei fatto molto volentieri, ma avevo altri impegni che non potevo abbandonare. Alla fine chiamarono al mio posto Christian De Sica“. Ed è così che sfumò la collaborazione tra Magalli e Carlo Conti.