Carlo porta Mina a Sanremo | Questo è il vero COLPO del nuovo anno: la strategia è nata a settembre, stoccata ad Amadeus

Si arricchisce il cast del prossimo Festival di Sanremo: l’idea di Carlo Conti scatena l’entusiasmo dei fan della storica kermesse musicale

Il conto alla rovescia prosegue imperterrito: all’inizio del prossimo Festival di Sanremo mancano ormai poco più di due mesi. Un margine di tempo sempre più esiguo ci separa dalla nuova edizione della storica rassegna della canzone italiana.

Come tutti sanno il ‘deus ex machina’ di questo e del prossimo anno sarà Carlo Conti, a cui la RAI si è affidata per sostituire al meglio Amadeus, trasferitosi armi e bagagli sulle frequenze del Canale NOVE di proprietà del gruppo Discovery.

Qualche settimana fa lo stesso conduttore fiorentino ha annunciato in rigorosa diretta nel corso del Telegiornale di Rai Uno l’elenco più atteso, quello dei 30 cantanti big che si contenderanno la vittoria finale sfilando sul palco del Teatro Ariston.

Le polemiche in merito ad alcune esclusioni eccellenti non sono ovviamente mancate, ma alla fine hanno prevalso la curiosità e la voglia di vedere all’opera i cantanti e soprattutto il desiderio di ascoltare le canzoni proposte.

Sanremo, circola il nome di una certa…Mina

La selezione dei cantanti però non è l’ultimo atto dell’organizzazione del Festival. Carlo Conti infatti non ha ancora completato l’organico e il cast di conduttori, in particolare la scelta della figura femminile che lo affiancherà sul palco dello storico teatro.

Circolano però in tal senso da qualche giorno alcune insistenti indiscrezioni, peraltro confermate da un portale in genere molto ben informato come TvBlog.it. Una celebre figura del mondo dello spettacolo sarebbe balzata in pole position per affiancare Conti nella conduzione della rassegna sanremese.

Sanremo si tinge di rosa, arriva la co-conduttrice più amata dal pubblico

Il nome più in auge nelle ultime ore è quello di Mina…Settembre, il personaggio televisivo della nota fiction interpretato dall’attrice e cantante Serena Rossi che da anni è una delle attrici di fiction e di cinema più amate dai telespettatori italiani.

La popolarità della trentanovenne attrice napoletana è andata in crescendo grazie a due mirabili interpretazioni: la prima è il doppiaggio della principessa Anna nel film della Disney, Frozen. La seconda è invece la partecipazione nel cast della soap più vita della televisione italiana, vale a dire ‘Un posto al sole‘. Con Mina Settembre invece Serena Rossi ha incontrato il successo definitivo, quello forse più maturo. Ora ad attenderla, forse, c’è il Festival di Sanremo.