Carlo preoccupato, William e Kate gli rubano le luci della ribalta

(Adnkronos) – Carlo sempre più preoccupato, se non addirittura geloso, di William e Kate. Il motivo? La crescente popolarità del figlio e della nuora potrebbe influenzare negativamente il suo regno. E al sovrano, di stare nell'ombra, proprio non va giù, tanto da aver stretto un accordo con i principi di Galles: una ripartizione, sembra addirittura secondo percentuali precise, 'delle luci della ribalta'. A sostenerlo è l'editorialista reale del Daily Beast Clive Irving, secondo cui, William e Kate avrebbero guadagnato punti su Carlo grazie al modo in cui hanno svolto i loro doveri reali, mettendo quindi il monarca in secondo piano. "C'è una grande sensazione che William capisca l'umore e la realtà sul campo molto più di quanto potrà mai fare Charles", afferma Irving parlando con l'Express, aggiungendo che Carlo ha raggiunto un compromesso con suo figlio e sua nuora per riprendere un certo grado di controllo. "Hanno trovato una sorta di accordo – sostiene – su quante luci della ribalta saranno concesse a ciascuno, perché Charles è sempre molto geloso delle altre persone che gliele rubano". Anche se l'esatta divisione dei riflettori rimane sconosciuta, Irving suggerisce che potrebbe essere intorno "al 40% per i principi di Gallesi, mentre lui mantiene il 60%. Questa potrebbe essere la soluzione raggiunta". —internazionale/[email protected] (Web Info)

