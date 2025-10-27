Carlo Verdone sindaco di Roma per un giorno: ecco cosa farebbe per la sua amata città

In occasione del suo 75esimo compleanno, Carlo Verdone si appresta a vestire i panni di ‘Sindaco per un giorno’ a Roma. Un’iniziativa che rievoca il gesto compiuto nel Duemila dalla giunta Rutelli nei confronti di Alberto Sordi. Per l’attore romano, questa nomina non è solo un onore, ma anche una significativa connessione con il passato della città.

Verdone sindaco e le periferie romane

Verdone ha manifestato l’intenzione di concentrarsi soprattutto sulle periferie della Capitale durante il suo simbolico mandato. “Un giro in centro ci sarà – ha dichiarato – ma le periferie richiedono attenzione e interventi urgenti”. L’attore sottolinea la necessità di migliorare i mezzi pubblici e racconta un recente episodio che lo ha visto smarrito nella penombra di una traversa di via Cavour. “Era tutto buio”, ha confessato, criticando la scarsa illuminazione delle strade. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Verdone e l’importanza dell’estetica urbana

Oltre alla questione infrastrutturale, Verdone si sofferma sul valore estetico della città. Riconosce che Roma è stata culla di architettura e pittura, ma osserva come negli ultimi decenni sia stata deturpata da costruzioni prive di gusto. “Voglio migliorare dove possibile”, afferma deciso a dare il buon esempio affinché i residenti possano riscoprire l’amore per i propri quartieri. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

L’amore di Carlo Verdone per Roma

Nonostante le criticità, Carlo Verdone ribadisce il suo amore per Roma. “Non potrei mai lasciare questa città”, dice con passione, citando le numerose esperienze personali che hanno ispirato la sua carriera cinematografica. Tuttavia, ogni tanto sente il bisogno di staccare: quando la città diventa troppo caotica, si rifugia nella tranquillità della sua casa in Sabina. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Una fuga immaginaria da Roma

Nella sua ultima serie “Vita da Carlo”, l’attore esplora attraverso la fiction una fuga immaginaria da Roma verso Nizza dopo uno scivolone mediatico al Festival di Sanremo. Un racconto che riflette sulla cultura moderna e sull’importanza delle proprie radici. Nonostante le sfide affrontate dal suo personaggio, Verdone trova sempre un motivo per tornare nella Capitale, soprattutto quando il Centro Sperimentale di Cinematografia gli offre una cattedra.