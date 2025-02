Carnevale di Colleferro 2025: la grande sfilata per una tradizione lunga 90 anni

Colleferro si prepara a celebrare il Carnevale 2025 con una delle manifestazioni più attese dell’anno. Sabato 1 marzo, a partire dalle 9:30, il centro cittadino sarà invaso da un fiume di colori, musica e allegria con la tradizionale sfilata di Carnevale, che quest’anno raggiunge il prestigioso traguardo della 90ª edizione.

Un appuntamento imperdibile, che come ogni anno vedrà la partecipazione di gruppi mascherati, scuole e maestosi carri allegorici, pronti a contendersi i premi assegnati per le migliori creazioni in gara. Un evento che coinvolge tutta la comunità, con bambini, famiglie e appassionati che daranno vita a una giornata all’insegna del divertimento e della creatività.

Per chi desidera partecipare con il proprio gruppo in maschera, scuola o carro allegorico, c’è tempo fino al 21 febbraio 2025 per iscriversi ai contatti indicati nella locandina ufficiale della manifestazione.

Una tradizione lunga 90 anni: il Carnevale di Colleferro

Il Carnevale di Colleferro è una delle feste più amate e longeve della città, con una storia che si intreccia con la crescita e l’identità della comunità locale. Novanta edizioni sono il simbolo di una tradizione che ha saputo rinnovarsi nel tempo, diventando un evento che attrae sempre più visitatori da tutta la provincia di Roma.

Negli anni, la sfilata si è arricchita di nuove idee, costumi spettacolari e carri allegorici sempre più elaborati, grazie alla passione e alla creatività delle associazioni, delle scuole e dei cittadini che ogni anno si mettono in gioco per regalare uno spettacolo unico.

I carri allegorici, vera attrazione della sfilata, vengono realizzati da gruppi di volontari e artisti locali, che con mesi di lavoro danno vita a strutture imponenti ispirate ai personaggi più amati del momento, alla satira sociale o ai grandi classici della tradizione carnevalesca.

Cosa aspettarsi dal Carnevale 2025: la sfilata e le premiazioni

La sfilata del 1° marzo sarà l’evento centrale della manifestazione e si snoderà lungo le vie principali di Colleferro, trasformando il centro in una vera e propria festa a cielo aperto.

I protagonisti della sfilata:

Gruppi mascherati con coreografie, danze e costumi sorprendenti.

con coreografie, danze e costumi sorprendenti. Scuole che porteranno in scena i loro progetti creativi con bambini e ragazzi in festa.

che porteranno in scena i loro progetti creativi con bambini e ragazzi in festa. Carri allegorici realizzati con dedizione e passione da associazioni e gruppi locali.

Le premiazioni finali:

Al termine della sfilata, verranno assegnati i premi per le categorie in gara, con una giuria che valuterà originalità, creatività, impegno e spettacolarità delle esibizioni.

Come partecipare e vivere da protagonisti il Carnevale

Chi desidera prendere parte attivamente alla sfilata, che sia con un gruppo mascherato, una scuola o un carro allegorico, può iscriversi entro il 21 febbraio 2025, contattando gli organizzatori ai recapiti indicati nella locandina ufficiale dell’evento.

Ogni anno, la partecipazione è altissima e la competizione tra i gruppi rende il Carnevale di Colleferro un evento sempre più spettacolare. Che si tratti di una maschera tradizionale o di un carro allegorico elaborato, ogni contributo è prezioso per rendere la festa ancora più straordinaria.

Un Carnevale da non perdere: l’attesa cresce per l’evento più colorato dell’anno

Manca poco al Carnevale di Colleferro 2025, e l’attesa è già alta. Le strade si preparano ad accogliere un’esplosione di colori, musica e divertimento, mentre i gruppi in gara affinano gli ultimi dettagli per sorprendere il pubblico con le loro creazioni.

Sarà un’edizione speciale, che celebrerà 90 anni di festa, tradizione e gioia collettiva. Un appuntamento da non perdere, per grandi e piccini, pronti a immergersi nella magia del Carnevale e a vivere una giornata divertente e spensierata.

© Riproduzione riservata