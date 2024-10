Caro bollette, ecco l’errore che fai ogni giorno: corri a staccare questa spina | Risparmi 230€ al mese

Inconsapevolmente ogni giorno commetti un errore che si ripercuote sulle bollette. Scopri subito di cosa si tratta, il risparmio è immediato

Negli ultimi anni il problema del caro vita sta mettendo a dura prova le tasche di moltissimi italiani. In particolare, tra i vari aumenti, quello del costo dell’energia elettrica si è tradotto in bollette molto più salate rispetto al passato.

Per questo motivo l‘obiettivo principale per i cittadini è sicuramente uno: risparmiare. Quest’azione molto spesso non richiede necessariamente grandi rinunce, ma può partire da piccoli gesti quotidiani.

Ciò significa che è molto importante comprendere quali siano le pratiche errate che in qualche modo vanno ad incidere sul tema bollette.

Molti probabilmente non ne sono conoscenza eppure una prassi effettuata nelle nostre abitazioni, considerata ormai una consuetudine, genera consumi molto alti.

Bollette troppo alte? Ecco quello che devi sapere

Provando ad analizzare ciò che in casa occupa una posizione di rilievo in termini di consumi di energia elettrica, troviamo indubbiamente gli elettrodomestici. Senza dubbio il loro ausilio nelle nostre faccende quotidiane è notevole ma bisogna sempre tenere a mente che questi strumenti comportano un dispendio energetico considerevole, soprattutto se usati frequentemente.

Questo non significa che bisogna smettere di usarli ma occorre conoscere quali siano gli accorgimenti utili per limitare i loro consumi. Nel prossimo paragrafo, scopriamo quali sono le soluzioni efficaci da adottare.

Gli accorgimenti necessari per risparmiare in bolletta

In linea generale, gli elettrodomestici che consumano più energia sono: condizionatore, lavatrice, lavastoviglie, forno, ferro da stiro. Secondo una stima di Altroconsumo, l’ipotetico utilizzo quotidiano di tutti gli elettrodomestici senza particolari accorgimenti potrebbe portare a una spesa fino a 230 euro al mese. Passiamo però al dunque e capiamo cosa fare per ridurre i costi in bolletta. Un primo accorgimento è quello di prestare attenzione agli sprechi energetici, ad esempio limitando o eliminando del tutto il consumo in stand-by degli elettrodomestici. Questa modalità non sono genera maggior dispendio energetico ma non offre in cambio una reale utilità. Pertanto conviene optare per lo stand- by intelligente degli elettrodomestici, una funzione molto comune sui dispositivi elettronici.

Tuttavia un’altra pratica da non sottovalutare, che riguarda principalmente i dispositivi elettronici è quella staccare i caricabatterie dalle prese dopo l’uso. Forse non ci hai mai pensato e molto spesso anche solo per comodità hai preferito lasciarlo attaccato. Eppure anche il caricabatterie del telefono continua a consumare energia quando rimane attaccato alla presa di corrente. Il suo dispendio di energia corrisponde a circa 2-4 Wh, per questo è fondamentale oltre che conveniente, staccarlo sempre dalla presa elettrica una volta che lo smartphone ha terminato la sua ricarica.