Caro energia, il tuo gestore non ha più scuse | Controlla subito la tua bolletta: se non c’è questa voce ti devono rimborsare

Controlla la bolletta, potresti avere diritto al rimborso: cosa sta succedendo

Che la vita quotidiana costi cara è ormai un’amara certezza. Dalla pandemia in poi, quindi anche per via delle guerre tra Russia e Ucraina e tra Palestina e Israele, molti beni di prima necessità come la spesa alimentare, i carburanti e le bollette sono aumentate di prezzo, causando grandi fatiche nelle famiglie italiane.

Dall’altro lato, infatti, gli stipendi non sono aumentati di pari passo e questo ha generato un impoverimento che ha coinvolto pressocché tutte le famiglie italiane. Per sostenere i nuclei più fragili, il governo ha introdotto i bonus, quindi forme di supporto economico concreto destinate a chi rispetta alcuni requisiti, tra cui spiccano quelli reddituali.

Oggi, però, vi parliamo della possibilità di ottenere un rimborso sulle bollette relative alle utenze domestiche. Ciò che devi fare è semplicemente controllare la tua bolletta: ecco cosa devi verificare.

Rimborso della bolletta, quando è possibile riceverlo

A causa dei rincari in bolletta, il governo tempo fa ha introdotto un divieto agli aumenti unilaterali dei prezzi per la fornitura di gas ed energia elettrica relativo al periodo 10/08/2022 – 30/06/2023. L’Antitrust, quindi, ha avviato un’indagine per verificare l’effettivo rispetto di questa regola: durante questa attività di controllo, si è accorto che alcune aziende hanno comunque modificato i prezzi di fornitura di energia elettrica e gas, violando quindi il decreto legislativo appena citato.

Tutti i consumatori che, due anni fa, si sono trovati costretti a pagare dei costi extra sulle proprie bollette, hanno diritto a un rimborso relativo proprio al mancato rispetto del decreto legislativo riferito al divieto agli aumenti. Al momento, le parti hanno già trovato un’intesa per quanto riguarda i rimborsi degli italiani e si parla di una cifra totale di 128 milioni di euro.

Come ottenere il rimborso

Per ottenere il rimborso, è necessario verificare se, nelle ultime bollette, la cifra di cui si ha diritto non sia stata già inclusa sottoforma di sconto o di scomputo, cosa che effettivamente è capitata a molte famiglie.

Nel caso in cui non sia presente, quindi, si deve riuscire a dimostrare di essere stati coinvolti dal caro ingiustificato relativo al mancato rispetto del divieto di aumento unilaterale e, quindi, ci si deve rivolgere al proprio gestore per ottenere il rimborso.