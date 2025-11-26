Carpineto Romano, conferenza sulla Biodiversità dei Monti Lepini: perché partecipare

Il 29 novembre 2025 Carpineto Romano (Rm) ospiterà la nuova edizione della Conferenza scientifica dedicata alla Biodiversità dei Monti Lepini, evento che torna nel luogo dove tutto iniziò nel 2014. L’incontro, organizzato dalla Compagnia dei Lepini con Edizioni Belvedere e il patrocinio della Regione Lazio, offrirà un aggiornamento su studi e monitoraggi che nell’ultimo decennio hanno permesso di analizzare in profondità l’ambiente lepino.

Conferenza dei Monti Lepini all’Auditorium comunale

Un appuntamento molto atteso dagli studiosi che seguono da anni l’evoluzione degli habitat dell’area. L’incontro tornerà nell’Auditorium Leone XIII di Carpineto Romano a dieci anni dalla prima edizione del 2014. Le anticipazioni diffuse dagli organizzatori indicano un programma ricco di dati aggiornati, ricerche sul campo e riflessioni utili a comprendere il valore ambientale del territorio. La partecipazione è aperta. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Nel 2023 conferenza dei Monti Lepini a Roccagorga

Nel 2023, a Roccagorga (Rm), la conferenza mise in evidenza argomenti molto vari: rischio idrogeologico, diversità micologica, alberi monumentali, monitoraggio dell’aquila reale, presenza del gatto selvatico, attività di fototrappolaggio, studio delle specie aliene, analisi sui corsi d’acqua pedemontani e osservazioni sui siti acquatici artificiali. Un quadro che già allora mostrava la complessità degli ecosistemi dei Lepini e l’importanza di una sorveglianza costante.

Il lupo nei Monti Lepini

La nuova edizione ripartirà da questi contenuti, arricchiti da aggiornamenti raccolti grazie al lavoro sul campo svolto negli ultimi anni, tra cui uno studio preliminare mediante fototrappolaggio dei Mammiferi dei Monti Lepini, e un monitoraggio triennale del lupo nei Monti Lepini sud-orientali.

Carpineto Romano: Conferenza dei Monti Lepini 2025

La conferenza approfondirà i risultati ottenuti in questi anni: dal monitoraggio dell’aquila reale allo studio delle specie vegetali rare, dalle analisi sul rischio idrogeologico alle attività sui boschi e sui corsi d’acqua pedemontani. L’area, inserita nella Rete Natura 2000, si conferma uno dei territori italiani con maggiore varietà floristica e faunistica. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

I Monti Lepini sono un laboratorio naturale unico

I Lepini offrono un patrimonio ambientale che nasce dalla loro storia geologica, dal microclima e da un paesaggio carsico ricco di doline e cavità sotterranee. Un contesto che attira da anni ricercatori e naturalisti impegnati a documentare la ricchezza di un ecosistema considerato tra i più interessanti del centro Italia.

Istituzione del Parco Regionale

L’ecosistema dei Lepini rappresenta un bene comune che abbiamo il dovere di continuare a studiare, tutelare e valorizzare dentro una chiave di lettura irrinunciabile che metta al centro il paradigma della sostenibilità ambientale e l’auspicata istituzione del Parco Regionale quale necessario strumento per la governance del territorio. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Un appuntamento per conoscere e tutelare il territorio

Gli organizzatori sottolineano l’importanza di continuare a valorizzare la biodiversità dei Lepini attraverso studi costanti e visione sostenibile. La conferenza sarà anche un momento di confronto fra ricercatori, istituzioni e appassionati, con l’obiettivo di rafforzare l’idea di una gestione del territorio sempre più attenta e consapevole.