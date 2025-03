Carpineto Romano. Presentato il Nuovo Ufficio Postale, un punto di accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione

L’Ufficio Postale di Carpineto Romano (Rm), situato in via Leone XIII 110, ha recentemente visto una trasformazione significativa grazie al progetto “Polis” di Poste Italiane. Un’iniziativa che ha portato il rinnovo della struttura, migliorando l’accesso ai servizi postali e ampliando l’offerta con nuove soluzioni pensate per rispondere alle esigenze della comunità locale.

Uffici postali trasformati in centri polifunzionali

Presentato ufficialmente oggi, 25 marzo 2025, al sindaco Stefano Cacciotti, il rinnovato ufficio postale non solo ha modificato il suo aspetto, ma ha anche introdotto una serie di servizi innovativi che riflettono l’evoluzione delle funzioni delle poste nel panorama moderno. Il progetto “Polis” ha come obiettivo quello di trasformare gli uffici postali in centri polifunzionali, che non si limitano più alla gestione della corrispondenza, ma diventano veri e propri punti di accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione.

Nel caso specifico di Carpineto Romano, i cittadini possono già usufruire di una serie di servizi utili e comodi, tra cui i certificati Inps, come il cedolino pensione, la certificazione unica e il modello “Obis-M”. Inoltre, sono disponibili certificati anagrafici relativi a nascita, residenza, stato civile, cittadinanza e stato di famiglia. Questi servizi, che una volta richiedevano spostamenti complessi o la visita a diversi uffici, sono ora a portata di mano, direttamente presso l’ufficio postale.

Ma non finisce qui: Poste Italiane ha annunciato che presto saranno attivati ulteriori servizi. Tra questi, il servizio passaporti, la denuncia di detenzione e trasporto d’armi e la richiesta di una nuova emissione del codice fiscale. Questi interventi renderanno l’ufficio ancora più completo, rispondendo a una vasta gamma di necessità della cittadinanza, e avvicinando sempre di più i servizi pubblici alla vita quotidiana dei residenti.

Ufficio postale rinnovato anche strutturalmente

Oltre a questi importanti sviluppi a livello di servizi, l’ufficio postale è stato rinnovato anche dal punto di vista strutturale. Il design moderno e funzionale dell’edificio, che ora offre ambienti più confortevoli e accessibili, è stato concepito con l’idea di migliorare l’esperienza degli utenti. Tra le novità più significative c’è l’installazione di pannelli fotovoltaici, che permettono all’ufficio di essere autosufficiente dal punto di vista energetico, rispondendo così anche a un’esigenza di sostenibilità. Questo aspetto ecologico si unisce a una concezione di efficienza e rapidità che consente ai cittadini di fruire dei servizi in modo sempre più veloce e digitale.

Il Sindaco Cacciotti: Un passo importante per migliorare la vita dei carpinetani

Il sindaco Stefano Cacciotti, nel corso della presentazione, ha sottolineato l’importanza del progetto “Polis” per la comunità di Carpineto Romano. “Grazie a questo investimento,” ha dichiarato, “il nostro ufficio postale è stato dotato di nuove tecnologie che consentono una fruizione completa e agevole di tutti i servizi. Questo è un passo importante per migliorare la qualità della vita dei carpinetani, rendendo i servizi più accessibili e efficienti.”

Con il rinnovamento dell’Ufficio Postale di Carpineto Romano, Poste Italiane ha confermato il suo impegno nell’innovazione dei servizi e nella sostenibilità, rispondendo in modo sempre più concreto alle necessità dei cittadini e delle imprese. Il progetto “Polis”, che già coinvolge 89 uffici postali nella provincia di Roma, rappresenta una visione moderna e lungimirante per il futuro della pubblica amministrazione e dei servizi postali.

