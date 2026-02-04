Carta d’identità elettronica: a Roma sportelli aperti anche domenica 8 febbraio, ecco dove

Un weekend per accorciare i tempi e ottenere la Carta d’Identità Elettronica senza passare dagli sportelli ordinari nei giorni feriali. Roma Capitale rilancia gli Open Day CIE con aperture straordinarie previste sabato 7 e domenica 8 febbraio, dedicate a chi deve rinnovare o richiedere il documento. Il meccanismo resta quello già sperimentato nelle scorse settimane: accesso soltanto su appuntamento, posti limitati e prenotazione online che scatta in un orario preciso. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Open Day CIE a Roma: prenotazione obbligatoria e posti fino a esaurimento

Per presentare la richiesta durante l'Open Day è necessario prenotare un appuntamento sul portale Agenda CIE del Ministero dell'Interno, a partire dalle ore 9 di venerdì 6 febbraio, fino a esaurimento delle disponibilità. Senza prenotazione non si accede agli sportelli dedicati. La regola vale per tutte le sedi coinvolte, dai municipi agli sportelli attivati negli ex Punti Informativi Turistici.

Documenti necessari per la Carta d’identità elettronica: cosa portare allo sportello

Il giorno dell'appuntamento bisogna presentarsi con la ricevuta di prenotazione, una fototessera, il vecchio documento e una carta di pagamento elettronico per il versamento previsto. È il passaggio che, più di ogni altro, evita rallentamenti: arrivare già con tutto l'occorrente consente agli operatori di completare la pratica in modo rapido e di far scorrere la fila degli appuntamenti.

Municipi aperti sabato 7 febbraio: indirizzi e fasce orarie degli uffici anagrafici

Nella sola giornata di sabato 7 febbraio aprono in via straordinaria gli uffici anagrafici di quattro municipi. Ecco sedi e orari indicati nella comunicazione di servizio:

Municipio VI, via Duilio Cambellotti 11: 8.00-16.30

Municipio VII, piazza di Cinecittà 11 e via Tommaso Fortifiocca 71: 8.30-16.30

Municipio XI, via Portuense 579: 8.00-14.00

Municipio XII, via Fabiola 14: 8.30-13.30

Ex PIT e via Petroselli 52: sportelli attivi anche domenica 8 febbraio

Per chi non riesce a fissare un posto nei municipi, o ha bisogno della domenica, restano operativi anche gli sportelli negli ex PIT e il punto di rilascio di via Petroselli 52, attivi sia sabato sia domenica. Le sedi indicate sono: piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore e appunto via Petroselli 52. Gli orari: sabato 7 febbraio 8.30-16.30 e domenica 8 febbraio 8.30-12.30.

Perché gli Open Day CIE interessano tanti romani: tempi, lavoro e urgenze quotidiane

Queste aperture straordinarie rispondono a un bisogno molto semplice: per molte persone ottenere la CIE significa incastrare permessi, orari d’ufficio, scuola dei figli e spostamenti. Il modello Open Day punta a dare un canale aggiuntivo in due giornate tradizionalmente “impossibili” per chi lavora, concentrando in un weekend una parte di richieste che altrimenti finirebbero in coda.

L’appuntamento resta il filtro decisivo: pochi minuti possono fare la differenza, perché le disponibilità tendono a finire rapidamente dopo l’apertura delle prenotazioni.