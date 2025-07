Carta d’Identità Elettronica, aperture straordinarie nel weekend: dove e quando prenotare a Roma

Open Day CIE il 26 e 27 luglio: uffici anagrafici aperti in via eccezionale

Roma prosegue nel suo impegno per semplificare l’accesso ai servizi anagrafici con un nuovo fine settimana di Open Day dedicati alla Carta d’Identità Elettronica (CIE). Sabato 26 e domenica 27 luglio 2025, diversi sportelli sul territorio capitolino apriranno straordinariamente per agevolare i cittadini nella richiesta del documento elettronico.

L'iniziativa, già sperimentata con successo nei mesi precedenti, coinvolgerà stavolta quattro municipi (VII, VIII, XI e XIII) attivi il sabato, e alcune sedi centrali ed ex punti informativi turistici che saranno operativi anche la domenica. L'accesso resta subordinato alla prenotazione online, disponibile a partire dalle ore 9 di venerdì 25 luglio sul portale ufficiale del Ministero dell'Interno.

Obbligatoria la prenotazione sul sito del Ministero: ecco cosa serve

La partecipazione agli Open Day sarà possibile solo previa prenotazione, da effettuare attraverso la piattaforma Agenda CIE all'indirizzo https://www.prenotazionicie.interno.gov.it. Le prenotazioni apriranno venerdì 25 luglio alle ore 9 e resteranno attive fino all'esaurimento delle disponibilità.

Per completare la richiesta della carta d’identità elettronica, sarà necessario presentarsi allo sportello nel giorno e nell’orario prenotato, muniti di:

una fototessera recente in formato cartaceo,

un documento d’identità valido (la vecchia carta, se disponibile),

una carta di pagamento elettronico per il versamento del contributo previsto.

La procedura è rivolta sia ai cittadini che devono rinnovare il documento, sia a chi lo richiede per la prima volta.

Orari e sedi dei Municipi attivi sabato 26 luglio

Sabato 26 luglio saranno operative, con orario straordinario, le sedi anagrafiche di quattro Municipi. Di seguito, gli indirizzi e gli orari di apertura:

Municipio VII – Piazza Cinecittà 11: dalle 8:30 alle 16:00

– Piazza Cinecittà 11: dalle 8:30 alle 16:00 Municipio VIII – Via Benedetto Croce 50: dalle 8:30 alle 15:30

– Via Benedetto Croce 50: dalle 8:30 alle 15:30 Municipio XI – Via Portuense 579: dalle 8:00 alle 14:00

– Via Portuense 579: dalle 8:00 alle 14:00 Municipio XIII – Via Aurelia 470: dalle 8:30 alle 13:30

Si tratta di una distribuzione territoriale pensata per coprire diverse aree della città, in modo da ridurre gli spostamenti e favorire una maggiore partecipazione.

Domenica 27 luglio attivi anche gli ex PIT e la sede di Via Petroselli

Oltre agli uffici municipali, l’iniziativa coinvolgerà anche quattro sedi centrali, attive sia sabato 26 che domenica 27 luglio. Si tratta degli ex Punti Informativi Turistici e dell’ufficio anagrafico di Via Petroselli 52. Ecco i dettagli:

Sedi attive sabato 26 e domenica 27 luglio:

Piazza delle Cinque Lune

Piazza Sonnino

Piazza Santa Maria Maggiore

Via Petroselli 52

Orari di apertura:

Sabato 26 luglio : dalle 8:30 alle 16:30

: dalle 8:30 alle 16:30 Domenica 27 luglio: dalle 8:30 alle 12:30

Le quattro sedi centrali costituiscono un'opzione comoda per chi vive o lavora in centro, ma anche per chi desidera approfittare dell'apertura domenicale.

Un’occasione per ridurre i tempi d’attesa e rinnovare il documento in estate

Questi appuntamenti straordinari rappresentano un’occasione concreta per chi, in piena estate, necessita di rinnovare il documento prima delle vacanze o per esigenze legate a pratiche amministrative, viaggi o cambi di residenza.

Negli ultimi mesi, le aperture straordinarie nei weekend si sono rivelate uno strumento efficace per decongestionare le liste d’attesa degli sportelli tradizionali. Il Comune di Roma punta a mantenere costante l’impegno verso la digitalizzazione e l’accessibilità dei servizi, rispondendo in modo pragmatico a una domanda crescente.

Come prepararsi all’appuntamento

Per evitare contrattempi, è consigliabile verificare in anticipo tutti i documenti richiesti e accertarsi di avere una carta elettronica abilitata per il pagamento. Il giorno dell’appuntamento è importante presentarsi con qualche minuto di anticipo e rispettare rigorosamente l’orario indicato nella prenotazione.

Inoltre, per chi richiede il documento per minori, è necessaria la presenza del minore e di entrambi i genitori o del tutore legale.

Un servizio in espansione: verso un modello più efficiente

L’organizzazione degli Open Day rientra in un piano più ampio di rinnovamento dei servizi anagrafici romani. La Carta d’Identità Elettronica, introdotta in Italia dal 2016, è ormai il formato standard del documento d’identità, con funzioni che vanno dalla semplice identificazione alla firma digitale e all’accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione.

Questi eventi straordinari, seppur limitati nel tempo, testimoniano la volontà di avvicinare i servizi ai cittadini, alleggerendo il carico sui centri anagrafici durante i giorni feriali e offrendo maggiore flessibilità a chi ha difficoltà a prenotare negli orari tradizionali.

In sintesi: sabato 26 e domenica 27 luglio, con prenotazione online obbligatoria, sarà possibile richiedere la CIE in varie sedi della Capitale. Un'occasione concreta per ottenere il documento in tempi rapidi, senza dover attendere le normali tempistiche.

