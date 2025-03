Carta D’Identità Elettronica. Open Day a Roma il 15 e 16 marzo nei Municipi I, II, III, VII, X e XIII

Nel fine settimana del 15 e 16 marzo, il Comune di Roma organizza nuovi Open Day dedicati al rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE), offrendo ai cittadini la possibilità di richiedere il documento in diverse sedi dei Municipi e in alcuni ex Punti Informativi Turistici (PIT) sparsi per la città. L’iniziativa è pensata per facilitare il rilascio della CIE, un documento che sta sostituendo la tradizionale carta d’identità cartacea, con l’obiettivo di rendere più moderne e sicure le pratiche amministrative.

Sabato 15 marzo, gli uffici anagrafici dei Municipi I, II, III, VII, X e XIII saranno aperti al pubblico per consentire la richiesta del documento, insieme agli ex PIT di piazza delle Cinque Lune, piazza Santa Maria Maggiore, piazza Sonnino e al punto di rilascio di via Petroselli 52. Domenica 16 marzo, gli stessi sportelli, con l’aggiunta della sede del Municipio III, resteranno operativi per tutta la giornata.

Per usufruire del servizio, è necessario prenotare un appuntamento in anticipo. Le prenotazioni possono essere effettuate a partire dalle ore 9.00 di venerdì 14 marzo sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/), fino ad esaurimento posti. L’appuntamento è obbligatorio e per presentarsi agli sportelli sarà necessario portare con sé la prenotazione, una fototessera recente, una carta di pagamento elettronico (per il pagamento della tassa) e il vecchio documento d’identità, qualora ne si possieda uno.

Gli orari e le sedi degli Open Day sono i seguenti:

Sabato 15 marzo 2025:

Municipio I : Via Petroselli 50, dalle 8.00 alle 13.00

: Via Petroselli 50, dalle 8.00 alle 13.00 Municipio II : Via Dire Daua 11, dalle 8.00 alle 13.00

: Via Dire Daua 11, dalle 8.00 alle 13.00 Municipio III : Via Fracchia 45, dalle 8.00 alle 16.00

: Via Fracchia 45, dalle 8.00 alle 16.00 Municipio VII : Piazza di Cinecittà 11, dalle 8.30 alle 16.30

: Piazza di Cinecittà 11, dalle 8.30 alle 16.30 Municipio X : Via Claudio 1, dalle 8.30 alle 13.30

: Via Claudio 1, dalle 8.30 alle 13.30 Municipio XIII: Via Aurelia 470, dalle 9.00 alle 13.00

Domenica 16 marzo 2025:

Municipio III: Via Fracchia 45, dalle 8.00 alle 16.00

Orari degli ex PIT e di via Petroselli 52:

Piazza delle Cinque Lune, Piazza Sonnino, Piazza Santa Maria Maggiore, Via Petroselli 52: Sabato 15 marzo dalle 8.30 alle 16.30 e Domenica 16 marzo dalle 8.30 alle 12.30.

L’iniziativa degli Open Day rappresenta una valida opportunità per tutti i cittadini che vogliono ottenere la Carta d’Identità Elettronica senza dover attendere troppo tempo, visto che l’appuntamento è fondamentale per accedere ai servizi. La CIE è un documento sempre più utilizzato anche per l’autenticazione online, oltre a essere una valida alternativa alla carta d’identità cartacea.

