Carta Pokémon, se le hai ancora nel cassetto puoi diventare più ricco di Elon Musk | Queste sono le più richieste

Controlla se hai uno di questi pezzi rari. Se trovi la carta Pokémon in questione puoi anche smettere di lavorare.

Qui ci sono in ballo migliaia di euro, altro che gioco da bambini. Rovista nelle tasche dei tuoi vecchi jeans.

Ti conviene mettere a soqquadro la casa: se trovi questa carta Pokémon puoi diventare milionario.

Ringrazierai di aver partecipato al gioco delle carte da collezione degli anime giapponesi più famosi in Italia.

Quello dei personaggi Pokémon è stato un vero e proprio fenomeno di costume e se anche tu hai contribuito a collezionare le carte, ora il tuo hobby potrebbe rappresentare un’occasione unica di guadagno.

Carta Pokémon, il gioco che oggi può fruttarti un patrimonio

Da qualche anno a questa parte, anche grazie ai canali social e ai forum di appassionati, si è sviluppato il trend di scambiare e vendere cimeli, feticci, oggetti che non si usano più e, oltre al second hand, si è cominciato anche a poter approfittare di qualche occasione da cogliere al volo.

I collezionisti infatti, a volte fanno a gara per accaparrarsi dei pezzi unici e, oltre al piacere di arricchire la propria collezione o di conservare in casa propria un oggetto a cui si è affezionati, c’è anche un risvolto più venale della questione. Alcuni pezzi infatti, possono essere venduti a cifre a diversi zeri. Dunque è possibile creare un cospicuo guadagno mettendo in vendita qualcosa di cui si è disposti a disfarsi. Forse non sai quanto possono valere le carte Pokémon. Scoprilo e vai a rovistare nei vecchi cassetti per verificare se ce n’è ancora qualcuna.

Quella che vale più di tutte

Pokémon è un marchio giapponese, che ha dato vita a dei personaggi diventati i protagonisti di un cartone animato esportato anche qui in Italia. Quello dei Pokémon è stato un fenomeno di costume e ha rappresentato un cult nel mondo dell‘animazione, del gaming e non solo per un’intera generazione di ragazzi e di adulti un po’ nerd. In particolar modo ad avere successo è stata il gioco di carte collezionabili e la declinazione del gioco come collezione dei personaggi virtuali. Il gioco delle carte nato nella metà degli anni ’90 è stato in voga fino a pochissimo tempo fa.

Esistono delle carte Pokémon che sono diventati pezzi unici da collezione e che oggi hanno acquisito ancora più valore. A quanto pare, la Trophy Pikachu del 2018 può essere venduta oltre 50.000 euro. Come si legge sul sito web www.mamelipalestrina.it infatti, questa particolare carta è stata distribuita solo a chi ha vinto il torneo ufficiale e dunque ha ottenuto il massimo riconoscimento nella gara Pokémon. In altre parole, se ne hai una e ti fa comodo ottenere un po’ di denaro, ora sai che cosa farne.