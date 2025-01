Cartelle esattoriali, dal 2025 CAMBIA tutto | Ora per pagare puoi usare il Jolly: la Meloni salva tutti gli italiani

Con il nuovo anno arriva una buona notizie per tutti i contribuenti italiani. Ecco l’escamotage per onorare le cartelle esattoriali

Come recita la definizione da dizionario, la cartella esattoriale o cartella di pagamento, nel diritto tributario italiano è uno strumento attraverso il quale la pubblica amministrazione italiana notifica l’avvenuta iscrizione a ruolo che permette all’Agenzia delle entrate di agire coattivamente nei confronti del contribuente per recuperare il credito vantato.

Insomma, si tratta di una sorta di ‘gendarme di carta’ che piomba a casa nostra imponendoci il pagamento di quanto dovuto nei confronti del fisco italiano. Il problema, dal punto di vista dello Stato italiano, è che non tutti i suoi crediti vengono riscossi.

Per questo motivo è stata varata una riforma destinata ad introdurre importanti novità già in questo 2025. Si tratta di un tentativo concreto da parte del Governo di venire incontro ai contribuenti, soprattutto a coloro che versano in gravi difficoltà economiche.

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni aveva preannunciato il varo di misure che consentissero a un buon numero di cittadini di gestire con maggiori margini di manovra i debiti contratti con lo Stato italiano.

Cartelle esattoriali, l’anno della svolta: ecco le misure del Governo Meloni

La nuova riforma si pone alcuni obiettivi tra i quali un miglioramento in termini di efficienza del processo di riscossione dei crediti da parte dello Stato. Crediti che ammontano a più di 1200 miliardi di euro. In realtà secondo alcune stime solo una minima parte di questi crediti è realmente recuperabile.

Le nuove disposizioni puntano dunque ad ottimizzare le risorse, come dimostra l’introduzione del cosiddetto ‘discarico automatico‘ delle cartelle che non vengono riscosse dopo cinque anni. In sintesi, concluso tale periodo, le cartelle esattoriali che non sono state incassate verranno restituite al cosiddetto ente impositore.

Cartelle esattoriali, il Governo in aiuto dei contribuenti: ecco come

La novità di maggior rilievo, entrata in vigore dall’1 gennaio scorso, consiste nell’introduzione di un nuovo sistema di rateizzazione per le cartelle esattoriali. Questa riforma consente ai contribuenti che si trovano in difficoltà economica di dilazionare il pagamento dei debiti fino a un massimo di 120 rate.

Questo è il nuovo, attesissimo piano di rateizzazione che verrà attuato in modo graduale e progressivo: nel 2025 e 2026 sarà possibile richiedere fino a 84 rate, nei due anni successivi il numero di rate aumenterà fino a 96. Mentre a partire dal 2030 si raggiungerà il massimo di 120 rate.