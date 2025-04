Caruso Belmond: il 6 maggio la cucina si trasforma in viaggio con Armando Aristarco e Marco Ortolani

Non sarà semplicemente una cena a quattro mani, quella che andrà in scena il prossimo 6 maggio al Ristorante Belvedere del Caruso, Belmond Hotel Amalfi Coast. Sarà piuttosto la costruzione di un ponte tra due visioni gastronomiche, tra due territori distinti che si riconoscono nella stessa sensibilità. A gettarlo saranno due Executive Chef di rilievo internazionale: Armando Aristarco, anima della cucina del Caruso, e Marco Ortolani, interprete brillante dell’Eden Kitchen presso La Réserve di Zurigo.

Un ponte che nasce da un’intuizione, più che da un progetto formale. Una complicità naturale che non ha bisogno di mediazioni, dove il rispetto per la materia prima e per la tradizione italiana guida ogni scelta.

La partitura di un dialogo senza forzature

Come ogni incontro tra solisti autentici, la cena si svilupperà in un dialogo musicale di piatti. Ci saranno momenti in cui le mani degli chef si intrecceranno su una melodia comune e altri in cui ciascuno si esibirà in un assolo personale. Ma sempre con l’obiettivo di costruire armonie leggibili, senza cedere a virtuosismi fini a se stessi.

Nel piatto, la narrazione seguirà una traiettoria che non cerca l’effetto o lo stupore estemporaneo. Al contrario, ogni creazione sarà un’ode all’equilibrio, con brevi incursioni nell’inaspettato, ma sempre tese a riaffermare un principio di autenticità.

Armando Aristarco

Tradizione come radice, innovazione come respiro

Nella serata, il patrimonio gastronomico italiano verrà celebrato nella sua essenza più pura. Nessun travestimento, nessuna rincorsa alla sorpresa artificiosa. Armando Aristarco, da parte sua, metterà in scena ossimori studiati con cura: come il riso campano, un tributo che sovverte l’ovvia geografia del risotto e racconta invece una storia di antiche connessioni agricole.

Marco Ortolani, dall’altro lato, proporrà una rilettura marina della carbonara, dove il guanciale e il pecorino incontrano la morbidezza delle seppie, fondendo terra e mare in un patto gastronomico inatteso ma perfettamente logico. La ventresca di tonno, nella cucina di Aristarco, si vestirà di terra; l’agnello di Ortolani sarà accarezzato da una salsa delicatamente esotica agli anacardi.

Ogni piatto sarà una sosta, una deviazione curiosa lungo una mappa immaginaria che parte dall’Italia più autentica per sfiorare, senza mai smarrirsi, suggestioni lontane.

Marco Ortolani

I sapori come geografia emotiva: Zurigo, Amalfi coast

Agrumi, capperi, nocciole, ventate di mare: ogni ingrediente racconta un pezzo di paesaggio, una memoria, un’eco di luoghi che sanno di casa. Il menù sarà arricchito dagli abbinamenti con i vini Bellavista, scelti per accompagnare e amplificare ogni sfumatura del percorso sensoriale.

Il ritmo della serata evocherà un viaggio attraverso lo stivale, ma anche quelle piccole deviazioni che un viaggiatore curioso non può evitare: un profumo di spezie, un soffio di scirocco, un riverbero di mercati lontani. Esperienze che sfiorano l’esotico senza mai abbandonare la matrice originaria.

Cucine a vista, sincerità come manifesto

Non è un caso che sia al Caruso che all’Eden Kitchen, gli chef abbiano scelto la cucina a vista come manifesto della loro filosofia. Una dichiarazione di trasparenza, quasi un invito a entrare nell’intimità del gesto culinario. Nulla viene nascosto, ogni movimento è parte del racconto.

Cucinare a vista significa anche riconoscere che la magia non sta nell’occultamento ma nella generosità del gesto. E così sarà il 6 maggio: un racconto vissuto tra le mani e gli occhi, tra il calore della fiamma e il silenzio concentrato del taglio, dove ogni piatto sarà un dono, un piccolo atto di fiducia condivisa.

Non solo una cena, ma un intreccio di territori e sensibilità

Quando due cucine si incontrano in questo modo, il risultato non è una sfida né un compromesso. È un viaggio che parte da due punti distinti e approda in una terra di mezzo fatta di sapori, di memorie, di intenzioni. Ogni piatto, ogni abbinamento sarà una stretta di mano tra Amalfi e Zurigo, tra la costa scolpita e le colline innevate, tra la brezza salmastra e le note delle spezie lontane.

Un itinerario tracciato con sensibilità rara, dove il gusto diventa lingua franca e l’identità italiana si mostra nella sua capacità più profonda: quella di accogliere senza perdere mai se stessa.

