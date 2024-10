Casa a Roma, ecco il quartiere migliore in cui comprarla | Rapporto qualità-prezzo imbattibile

Se stai pensando di comprare casa a Roma ma gli annunci hanno tutti cifre da capogiro, dai un’occhiata a questi quartieri.

Di certo riuscire a trovare un’abitazione nel cuore della città eterna, senza spendere un capitale è un’ardua impresa, e più passa il tempo più diventa complicato. Eppure con le dritte giuste si può riuscire nell’intento.

Una dimora nella capitale è un sogno di tanti, e se si sceglie il quartiere giusto forse si può ottenere un buon rapporto qualità prezzo.

Ecco quali sono le zone dove cercare per chi desidera comprare casa a Roma e non vuole spostarsi troppo lontano dal centro.

Casa a Roma, in quali zone acquistarla per spendere meno

Avere una casa a Roma è un sogno e tanti, sia italiani che non, sarebbero propensi ad acquistarne una ma il grosso limite è il prezzo. Gli immobili della capitale hanno davvero costi esorbitanti, soprattutto perché, come è accaduto nella maggior parte delle città del Bel Paese, con il trascorrere del tempo, il centro si è allargato sempre di più. Questa trasformazione urbana e sociale ha determinato la crescita dei costi di abitazioni site in quartieri che prima erano considerati periferici e che ora invece sono limitrofi al cuore pulsante della metropoli.

Chi vive e lavora nella città eterna però non può rinunciare a rendere il desiderio realtà. Allora come fare per ovviare ai costi di un mercato in crescita? Una casa a Roma può essere un sogno realizzabile, se si scelgono con estrema cura i quartieri in cui cominciare a cercare immobili in vendita. Vediamo quali zone della capitale tenere d’occhio.

I quartieri in cui il rapporto qualità -prezzo è più conveniente

Abbiamo selezionato zone centrali della città eterna in cui comprare una casa a Roma, per qualche fortunato, può rappresentare un sogno dalla cifra abbordabile. Ecco la lista delle aree urbane in base al rapporto qualità – prezzo:

Iniziamo la nostra lista con i quartieri di Tintoretto e Eur, dove le case costano circa 3.669 euro al metro quadro .

dove le case costano circa . Al secondo posto si attestano Appia Pignatelli, Ardeatino e Montagnola, dove comprare casa vuol dire sborsare circa 3.618 euro al metro quadrato.

Le aree di Appio Latino e dei Colli Albani sono l’opzione possibile per chi intendere spendere 3.832 euro al metro quadro.

Navigatori e Ostiense sono i quartieri dove poter acquistare un immobile al prezzo di 3.684 euro al metro quadro.

Nelle zone di Monteverde, Gianicolense, Colli Portuensi e Casaletto le case in vendite costano circa 3.948 euro al metro quadro al metro quadro.

Bologna e Policlinico sono le zone poco distanti dal raffinatissimo quartiere Coppedé dove si può acquistare un immobile a circa 4.755 euro al metro quadro.

Le case a Corso Francia, Vigna Clara, Fleming e Ponte Milvio costano 4.497 euro al metro quadro.

Nelle zone Gregorio VII, Baldo degli Ubaldi e Aurelio si trovano case in vendita a circa 3.952 euro al metro quadro.