Casa, a Roma si lavora ad una proposta di legge per risolvere il problema affitti in Italia

(Adnkronos) – Si è tenuta a Roma presso la sala Capitolare del Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva, l'evento promosso dalla Senatrice Elena Mirella e da Solo Affitti Spa dal titolo: 'Rentvolution. Risolvere l'emergenza abitativa'. Un tema, quello dell'emergenza abitativa in Italia, che continua ad essere al centro delle agende politiche e che ha visto all'evento capitolino la partecipazione di enti pubblici e privati impegnati a cercare spunti fattivi e percorsi attuabili, utili per abbattere tutti gli ostacoli che, ad oggi, si frappongono tra domanda ed offerta. Nel corso dell'appuntamento sono state presentate le quattro aree per una futura proposta di legge utile per poter liberare il potenziale immobiliare della locazione, rimuovendo le limitazioni burocratiche, le barriere economiche e aprendo spazi di confronto.

