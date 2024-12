Casa in ordine, durante le feste sembra impossibile ma zia Teresa mi ha salvato | La regola del TRIANGOLO te la trasforma in 3 minuti

Ecco come tenere la casa in ordine - Depositphotos - Ilquotidianodellazio.it

Chi di noi non desidera avere una casa ordinata e accogliente, anche in un periodo come le feste di fine anno. Ebbene, ora è possibile

Durante le festività natalizie e di fine anno può capitare di ritrovarsi con la propria casa in disordine. Tra pranzi, cene e l’invito a parenti e amici diventa molto difficile tenere il proprio appartamento ben sistemato e perfettamente in ordine.

In realtà anche in questi casi non ci si deve far prendere dal panico né considerare impossibile rimettere in ordine il proprio appartamento. Non tutti sono a conoscenza dell’esistenza di alcune regole molto precise che ci consentono di compiere il ‘miracolo.

Se si possiede una bella casa, può accadere soprattutto nei periodi di festa che il disordine si accumuli con il passare dei giorni. E che soprattutto si faccia molta fatica a rimettere tutto al proprio posto.

In questi casi non bisogna farsi prendere dal panico, ma serve solo fare mente locale e affidarsi a una soluzione semplice e razionale, un sistema davvero infallibile che ci permetterà di riportare il nostro appartamento al suo aspetto originario.

Casa in ordine, la regola del triangolo non sbaglia mai: ecco perché

Non ci deve mai arrendere al caos e al disordine. Anzi, è opportuno sapere che esistono adeguate ed efficaci contromisure, tutte di facile realizzazione. Se ne consiglia in particolare una, decisamente più semplice rispetto ad altre.

Stiamo parlando della cosiddetta ‘regola del triangolo‘, una sorta di legge non scritta del design fondata sul posizionamento di tre elementi chiave all’interno di ogni stanza e di ogni ambiente della nostra casa.

Casa in ordine, con questa regola si risolve tutto e in fretta

Questi elementi devono disporsi in modo tale da comporre un triangolo immaginario. Seguendo questa regola potremo ricreare un ambiente ordinato e armonioso, in cui poter ottimizzare gli spazi a nostra disposizione. L’applicazione della regola del triangolo è molto semplice: è sufficiente individuare tre punti chiave come mobili od oggetti principali e organizzarli in modo tale da formare un triangolo.

La regola si può applicare in tutti gli ambienti della nostra casa, dalla cucina al soggiorno per finire con la camera da letto. Per esempio in relazione alla cucina il cosiddetto ‘triangolo di lavoro‘ tra frigorifero, lavello e piano cottura ottimizza al meglio tutti i movimenti. In soggiorno invece il triangolo composto da divano, televisore e una poltrona agevola il riposo e la quiete.