Casa o casetta? Nel Lazio solo CASONE | Questo borgo è circondato da dolci colline ed è famosissimo in tutto il mondo

Se vuoi andare alla scoperta della vera essenza del Lazio, c’è un posto che non puoi proprio perderti: il Casone.

Il paesaggio circostante, l’arte e l’aria che si respira in questo paesino di origine medioevale ne fanno uno dei borghi più belli d’Italia.

Semplicità sembra la parole chiave per accedere a questo mondo speciale fatto di natura, passeggiate all’aria aperta e puro relax.

Non privarti del piacere di vedere con i tuoi occhi uno dei luoghi più incontaminati della regione. Assapora le specialità locali e regalati un’esperienza diversa dal solito.

Tra panorami mozzafiato, monumenti, chiese antiche e scorci da cartolina potrai portare a casa con te ricordi indelebili ed emozioni uniche.

Il borgo del Casone, dove la natura sa infondere un senso di pace autentica

A soli 30 km dal Lago di Bolsena, tra colli verdeggianti e natura incontaminata si erge uno dei borghi più belli del Lazio. Si trova nell’aria della Tuscia, nel cuore del Lazio e affascina da secoli ogni visitatore per via della sua architettura medioevale e per la presenza di un meraviglioso Castello che sovrasta il Comune.

Qui ogni angolo nasconde una sorpresa, ogni stradina rivela la vera essenza della regione. In questo piccolo ma prezioso borgo le lancette dell’orologio sembrano essersi fermate perché non appena si mette piede in questo comune ci si immerge in un’atmosfera incantevole, fatta di verde e silenzio, pace e bellezza autentica. Scopri dove si trova questo luogo speciale e concediti il piacere di visitare uno dei centri più caratteristici di tutto il Lazio.

Il gioiello del Lazio in cui cogliere l’essenza dell’identità regionale

Il borgo di cui parliamo fa parte dei Comuni dell’Alto Lazio, è famoso per la presenza di diversi monumenti e chiese antiche. Tra queste meritano di certo una menzione speciale il Santuario di San Leonardo ma soprattutto l’antico edificio che rappresenta l’emblema del paese stesso. Stiamo parlando del Castello Baglioni Santacroce, risalente al XIII secolo, che è stato restaurato per la prima volta nel 1362 e che ancora oggi conserva intatta la struttura dell’epoca trecentesca. Un’altra chicca del borgo è il Casone Santa Croce. Nel centro del paese c’è la Chiesa di San Martino vescovo e poco fuori dal cuore della cittadina si può far visita alla Chiesa di San Sebastiano e al Santuario della Madonna del Castellonchio.

Il gioiello del Lazio che ti suggeriamo di visitare almeno una volta nella vita si chiama Graffignano e si trova in provincia di Viterbo a circa 104 chilometri da Roma. Dunque, partendo dalla capitale, si può raggiungere in circa 1 ora e 45 minuti d’auto.