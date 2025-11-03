Casa Vissani lancia “Prendimi”, un servizio gratuito di transfer personalizzato, andata e ritorno

A Baschi, sulle sponde tranquille del Lago di Corbara, la famiglia Vissani ha sempre fatto della ristorazione un’arte totale, in cui ogni dettaglio è pensato per offrire un’esperienza che va oltre il gusto. Ora, con l’iniziativa “Prendimi – Il Servizio su Misura”, il celebre ristorante Casa Vissani introduce un’idea nuova di ospitalità: un servizio gratuito di transfer personalizzato, andata e ritorno, per chi desidera vivere un pranzo o una cena d’autore senza alcuna rinuncia, nemmeno quella di mettersi al volante. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

“Prendimi”, l’idea brillante di Casa Vissani che può fare scuola

Un’idea brillante e innovativa che potrebbe fare da esempio per tanti altri ottimi ristoranti che hanno una sede fuori dai centri urbani, dove è più difficile avere a disposizione un servizio taxi.

Si tratta di un’iniziativa pensata per un pubblico locale ma esigente, che si muove entro un raggio di 30 chilometri dal ristorante e che vuole godersi un’esperienza gastronomica completa, dall’inizio alla fine, in pieno relax e sicurezza.

“Prendimi – Il Servizio su Misura”: quando il comfort incontra l’eccellenza culinaria

Casa Vissani, da sempre sinonimo di alta cucina e accoglienza sartoriale, amplia così il concetto di ospitalità su misura, offrendo ai propri ospiti un modo semplice, sostenibile e raffinato per raggiungere il ristorante.

Il servizio è disponibile su prenotazione per gruppi da 4 a 6 persone — un numero perfetto per condividere la tavola, le emozioni e il piacere della buona cucina senza preoccuparsi di nulla.

L’obiettivo è chiaro: eliminare ogni rinuncia, trasformando anche il tragitto in parte integrante dell’esperienza gastronomica. “Prendimi” non è solo un transfer, ma un gesto di attenzione e cura, in perfetto stile Vissani: un modo per dire ai propri ospiti che il viaggio verso la qualità può essere comodo, sicuro e piacevole quanto la destinazione.

Un servizio pensato per valorizzare il territorio e la convivialità

Il progetto non nasce soltanto per offrire un vantaggio pratico, ma anche per rafforzare il legame con il territorio umbro. Baschi, Orvieto, Todi, Montecchio e i piccoli borghi che circondano il Lago di Corbara diventano così parte di una rete virtuosa di ospitalità diffusa.

Chi sceglie Casa Vissani non sceglie solo un ristorante stellato, ma entra in un percorso esperienziale in cui il territorio diventa parte del racconto gastronomico.

Il transfer gratuito è, in questo senso, anche un invito a muoversi in modo sostenibile, riducendo il numero di auto in circolazione e promuovendo un approccio più consapevole al turismo enogastronomico.

L’esperienza Casa Vissani: arte, gusto e accoglienza

Da decenni Gianfranco e Luca Vissani interpretano la ristorazione come un atto culturale e umano prima ancora che gastronomico. L'ambiente elegante, il servizio curato in ogni dettaglio e la cucina che unisce creatività e memoria sono gli ingredienti che rendono Casa Vissani una tappa irrinunciabile per chi ama la cucina italiana d'autore.

Con “Prendimi”, questa filosofia si estende oltre le mura del ristorante. Il viaggio diventa preludio di un’esperienza multisensoriale: un aperitivo di benvenuto, un menu che cambia con le stagioni, un percorso fatto di sapori e racconti che uniscono tecnica e passione.

Ogni piatto è un dialogo tra territorio e innovazione, ogni gesto del personale un segno di dedizione verso l’ospite.

Come funziona il servizio e come prenotare

“Prendimi” è disponibile tutti i giorni per pranzo o cena, previa prenotazione. Basta trovarsi entro 30 km da Casa Vissani e organizzare un gruppo di almeno quattro persone (fino a un massimo di sei).

Per gruppi più numerosi, è sufficiente segnalarlo al momento della prenotazione per ricevere una soluzione personalizzata.

Info e prenotazioni:

Telefono: +39 0744 950206

WhatsApp: +39 388 3864724

Email: info@casavissani.it

L’invito è chiaro e diretto: “Riserva subito il tuo transfer omaggiato” e vivi un pranzo o una cena senza pensieri. Tutte le rinunce diventano opportunità.

Casa Vissani, tradizione e innovazione dell’accoglienza

Con questa nuova iniziativa, Casa Vissani riafferma il proprio ruolo di laboratorio di idee e innovazione nella ristorazione italiana. In un’epoca in cui il tempo, la sicurezza e il comfort sono valori sempre più centrali, “Prendimi” rappresenta una risposta concreta e intelligente.

È un segnale forte nel panorama dell’alta cucina: non basta più offrire eccellenza nel piatto, serve creare esperienze complete e inclusive, capaci di accogliere il cliente in ogni fase del suo percorso.

Da quando si sale sul mezzo messo a disposizione fino all’ultimo brindisi, ogni istante è curato con la stessa attenzione con cui si impiatta una creazione d’autore.

La nuova frontiera dell’esperienza gastronomica

In un mondo dove l’esperienza conta quanto il gusto, Casa Vissani conferma la propria visione pionieristica: il lusso non è solo nell’eccellenza dei sapori, ma nella libertà di viverli senza pensieri.

“Prendimi – Il Servizio su Misura” è un modo per ribadire che l’ospitalità, quella vera, comincia dal primo passo e continua fino a casa.

Chi sceglie di farsi accompagnare da Casa Vissani sceglie un’esperienza che è un sogno e che unisce territorio, comfort e arte gastronomica, in perfetto equilibrio tra tradizione e futuro.