Casa Vissani: venerdì 13 Settembre la “Follia” creativa per salutare l’estate 2024

Gianfranco e Luca Vissani, menti visionarie della cucina italiana, hanno ideato per venerdì 13 settembre un’esperienza che esalta il gusto, la convivialità e l’arte culinaria

Venerdì 13 settembre, a Baschi, nella cornice incantevole di Casa Vissani, si svolgerà un evento straordinario destinato a lasciare un segno indelebile nel cuore dei partecipanti: “Follia”, un omaggio all’estate che si concluderà sotto il segno della creatività e dell’audacia. Gianfranco e Luca Vissani, menti geniali e visionarie della cucina italiana, hanno ideato un’esperienza che esalta il gusto, la convivialità e l’arte culinaria in un mix esplosivo che promette di sconvolgere le aspettative.

Sotto il grido iconico di Steve Jobs “Siate affamati, siate folli”, i Vissani invitano i loro ospiti a una serata senza precedenti, dove la sorpresa e l’imprevedibilità saranno le vere protagoniste. “Una puntata a zero, senza sapere cosa ci aspetta”, recita il messaggio. E proprio questo è il filo conduttore della serata: il rischio e la follia, la scommessa e l’abbandono ai piaceri della tavola in un ambiente dove la creatività non conosce limiti.

Un viaggio di sapori tra sogno e realtà

Il menù della serata si preannuncia una celebrazione della materia prima umbra, grazie anche alla collaborazione con l’Azienda Fattore Umbro, ospite d’onore dell’evento. Si partirà con una degustazione di uova fresche e carni pregiate allevate a terra, preludio di una serie di portate pensate per stupire i palati più esigenti.

L’aperitivo sarà già un viaggio nella follia gustativa: si potrà scegliere tra diverse modalità di approccio – “Aperì…Divo, Live, Girobraccio o Postazioni?” – lasciando agli ospiti la libertà di esplorare postazioni a buffet con piatti unici come il “Crudo di Uovo da bere”, lo “Strapazzo di zucchine e arancia” o la raffinata “Zuppa di uovo con gamberi rosa e riduzione di alici di Menaica”.

Ma non finisce qui. La parte “Girobraccio” del menù ci porta i sapori più esotici, come il “Crudo di salmone, rapa rossa, zenzero, lime e fragola” o il “Crudo di tonno, avocado e caffè”, piatti che portano il marchio della sperimentazione e dell’innovazione culinaria tipica di Casa Vissani.

A Casa Vissani una tavola di sapori e emozioni

Se l’aperitivo invita alla scoperta, la cena si articolerà in un vero e proprio convivio servito al tavolo. Le “Farfalle al pesto e more con patate ratte e fagiolini” e il “Carnaroli alla carbonara con piselli interi e riduzione di vitella” rappresentano un inno alla qualità delle materie prime, mentre il secondo piatto, “Pollo alla cacciatora e faraona in salmi con purè di patate al tartufo e aglio nero”, promette di essere un capolavoro della tradizione rivisitata con tocchi di estro.

E mentre i sapori si intrecceranno in un crescendo di piacere, gli ospiti potranno godersi la vista mozzafiato sul lago, in un’atmosfera magica creata dalla luce della luna e delle stelle, che farà da cornice alla serata.

Una follia che non si ferma al cibo

Il divertimento non sarà soltanto a tavola. Un vivace DJ set animerà la serata, invitando tutti a “Saltare, Ridere e Scherzare”, in una celebrazione della gioia di vivere che è parte integrante dello spirito di “Follia”. Il tutto sarà accompagnato da una selezione di cocktail e bottiglie d’eccezione, studiata per soddisfare ogni desiderio.

E per chi vorrà rendere l’esperienza ancora più indimenticabile, Casa Vissani offre anche la possibilità di pernottare, prolungando il piacere della serata fino al mattino seguente.

Follia a Casa Vissani, un evento per pochi fortunati

La serata “Follia” è un’occasione rara e irripetibile, con posti limitati e una quota di partecipazione di 120 euro a persona (IVA inclusa, bevande escluse), che garantisce l’accesso a un’esperienza esclusiva e irripetibile. Anche i più piccoli saranno i benvenuti, con un’opzione “Baby Friends” dedicata ai bambini sotto i 9 anni.

Per chi ama l’alta cucina, il divertimento e le esperienze fuori dagli schemi, “Follia” sarà il modo perfetto per chiudere l’estate 2024 con un sorriso sulle labbra e la mente piena di ricordi indimenticabili.

Non resta che fare la propria puntata e prepararsi a vivere una serata all’insegna della creatività, della condivisione e, naturalmente, della follia più pura. Vi aspettiamo a Casa Vissani!