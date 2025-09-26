Casal Boccone, scontro tra un’auto e un cinghiale: la conducente è rimasta ferita, l’animale è morto

La mattina del 26 settembre, in via di Casal Boccone, a Roma, un’auto si è scontrata con un cinghiale che, improvvisamente è sbucato, ritrovandosi sulla carreggiata. L’incidente è avvenuto all’altezza del civico 188. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Incidente stradale a Casal Boccone, un’auto si scontra con un cinghiale

A bordo della Fiat 500 coinvolta nell’incidente si trovava una donna. Il suo viaggio quotidiano ha preso una piega drammatica quando il grosso animale selvatico le ha tagliato la strada. L’impatto è stato inevitabile e violento. La donna al volante è rimasta ferita e i soccorsi sono arrivati rapidamente sul posto.

Intervento dei soccorsi

Fortunatamente la reazione dei presenti è stata tempestiva. Gli operatori sanitari hanno trasportato la conducente all'ospedale più vicino per ricevere le cure necessarie. Le condizioni della donna non sono state giudicate critiche ma hanno richiesto comunque l'assistenza medica immediata.

Animali selvatici e sicurezza sulle strade romane

L'incidente ha messo ancora una volta sotto i riflettori il problema della fauna selvatica nelle aree urbane romane. Questo tipo di eventi solleva interrogativi sulla sicurezza delle strade e sulla gestione degli animali selvatici che sempre più spesso si avventurano nei centri abitati.