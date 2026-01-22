Casaprota celebra l’oro della Sabina: torna la Sagra della Bruschetta, 24 e 25 gennaio 2026

Casaprota si prepara ad accendere l’inverno sabino con uno degli appuntamenti gastronomici più attesi del territorio: la Sagra della Bruschetta, in programma sabato 24 e domenica 25 gennaio 2026, giunta alla sua 63ª edizione e affiancata dalla 21ª Mostra Mercato del Prodotto Tipico.

Un evento che da oltre sessant’anni racconta l’identità del borgo attraverso il gesto più semplice e simbolico della cucina contadina: pane, olio extravergine d’oliva e condivisione.

Protagonista assoluto sarà l’olio extravergine d’oliva della Sabina, appena franto, servito su bruschette preparate al momento, ma anche declinato in numerose degustazioni guidate che accompagneranno il pubblico alla scoperta delle qualità e delle caratteristiche di uno dei prodotti più rappresentativi del territorio.

Accanto alla versione classica, spazio anche alle proposte senza glutine, per rendere la manifestazione inclusiva e accessibile a tutti.

Il centro storico di Casaprota si trasformerà per due giorni in un percorso del gusto e della tradizione: stand enogastronomici, produttori locali, specialità regionali e ospiti da altre aree d’Italia animeranno piazze e vicoli con sapori che spaziano dalle sagne sabine alle zuppe di farro, dagli arrosticini alla pizzola, fino ai cannoli siciliani e al vin brulé.

La festa sarà accompagnata da musica dal vivo, gruppi folk, street band, spettacoli serali e momenti dedicati alle famiglie e ai bambini. Non mancheranno le occasioni di approfondimento culturale, con mostre tematiche, visite guidate al patrimonio storico del borgo, passeggiate tra gli ulivi secolari e aperture straordinarie di luoghi simbolo come la Torre di Palazzo Filippi e l’antica mola.

La Sagra diventa così anche un invito a vivere Casaprota oltre la tavola, tra storia, paesaggio e tradizioni.

Facilmente raggiungibile da Roma, Casaprota si conferma meta ideale per un fuoriporta invernale all’insegna del gusto autentico e dell’ospitalità sabina. Un appuntamento che unisce gastronomia, territorio e comunità, trasformando la bruschetta in un racconto collettivo che profuma di olio nuovo e convivialità.

Sabato 24 gennaio 2026

Ore 10:00

Passeggiate a cavallo all’interno della Tenuta

Dimostrazioni equestri

Ore 11:00 LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Apertura mostra Un secolo di radio

(a cura di Renzo Perilli – Chiesa San Domenico)

Apertura mostra Presepi e oggetti in legno di olivo

(a cura di Tommaso Roncara – Sala conferenze)

Apertura La cantina del contadino LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

(mostra di oggetti d’altri tempi – Via Vigne Vecchie)

Ore 13:00

Pranzo in piazza

Ore 15.00

Apertura Mostra Mercato del Prodotto Tipico (anteprima)

Ore 16:00

Visita alla Torre di Palazzo Filippi

Ore 17:00 LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Esibizione Banda Musicale ARCE Sabina di Talocci

diretta dal Maestro Matteo Di Giuliani

Ore 17:30

Olio e Vino: guida alla degustazione – (Teatro Fausto Tozzi)

Ore 18:00

Esibizione Gruppo Folk Ampuruesu Bassa Valle del Coghinas

(Valledoria – Sassari, con la partecipazione del M° Gianpaolo Piredda)

Ore 18.30

Degustazione di cannoli siciliani e arance – (a cura della Pro Loco di Ribera – Agrigento)

Ore 19.00

Degustazione di sagne scandrigliesi – (a cura della Pro Loco di Scandriglia)

Degustazione di bruschetta e salsicce con Olio Extra Vergine di Oliva della Sabina Vin brulè

Ore 21:00

Spettacolo musicale Alterego Rock Band

Domenica 25 gennaio 2026

Ore 09:00

Passeggiata tra gli olivi secolari di Casaprota

(info e prenotazioni: Sasha 389 5791353)

Ore 10:00

Apertura mostre

Apertura Mostra Mercato del Prodotto Tipico

Ore 11:00

Visita alla Torre di Palazzo Filippi

Visita all’Antica Mola Alfio Marri

con brevi concerti di musica classica

(ore 12:00 – 13:00 – 14:00 – 15:00)

Ore 11:30

Esibizione Topside Brass Band – (U.S. Naval Force Europe)

Ore 11:30

Esibizione Gruppo Folk Ampuruesu Bassa Valle del Coghinas

Ore 12:00

Degustazione di bruschetta

con Olio Extra Vergine di Oliva della Sabina

Degustazione di zuppa di farro, tartufo e olio extravergine

Degustazione di fregnacce alla sabinese e salsicce

Ore 13:00

Esibizione Street Band SMILF

Ore 14:30

Degustazione della pizzola di Morro Reatino

(a cura della Pro Loco di Morro Reatino)

Degustazione di cannoli siciliani e arance

(a cura della Pro Loco di Ribera – Agrigento

Ore 15:00

Spettacolo musicale con l’Orchestra Tonino Serva

Bolle di Sapone Show

(spettacolo per bambini – Teatro Fausto Tozzi)

Durante entrambe le giornate

Stand di prodotti tipici siciliani e sardi

Banca del libro (Gruppo Lettura Casaprota)

Visita alla Chiesa di San Domenico

Percorso “Casaprota in miniatura”

Sagra della Bruschetta anche in versione senza glutine

Info:

Data – 24/25 gennaio

Località: Casaprota (Rieti)

sms a 3408505381