Casaprota (Ri), la Sagra delle Fettuccine ai Funghi Porcini

Non è estate in Sabina senza la storica Sagra delle Fettuccine ai Funghi Porcini di Casaprota, in provincia di Rieti. Da oltre 32 anni, questo evento attira golosi e amanti della tradizione culinaria, offrendo un’esperienza unica nel cuore del Lazio. Quest’anno, la sagra si terrà il 12 e il 13 agosto, promettendo di solleticare i palati di visitatori di ogni età.

Un evento imperdibile

La Sagra delle Fettuccine ai Funghi Porcini rappresenta l’evento di punta del “Ferragosto Casaprotano”, una manifestazione ricca di musica, sport, spettacoli e gastronomia. Ogni anno, la Proloco di Casaprota non manca di sorprendere con ospiti speciali e attività coinvolgenti. Per il 2024, i visitatori avranno il piacere di assistere all’esibizione canora di Iva Zanicchi, la sera del 14 agosto, rendendo l’evento ancora più memorabile.

Il Programma

L’evento non si limita alla sola degustazione di fettuccine ai funghi porcini, ma si articola in un programma ricco e variegato:

9 agosto : Pellegrinaggio con fiaccolata al Santuario di Santa Maria delle Grazie e concerto della Filarmonica Giuseppe Verdi di Casaprota.

: Pellegrinaggio con fiaccolata al Santuario di Santa Maria delle Grazie e concerto della Filarmonica Giuseppe Verdi di Casaprota. 10 agosto : Festa della pizza e caccia al tesoro notturna.

: Festa della pizza e caccia al tesoro notturna. 11 agosto : Stand gastronomici con arrosticini, amatriciana e altro, accompagnati dalle note del Casaprok, il Casaprota Music Festival.

: Stand gastronomici con arrosticini, amatriciana e altro, accompagnati dalle note del Casaprok, il Casaprota Music Festival. 12 e 13 agosto : Sagra delle Fettuccine ai Funghi Porcini con musica dal vivo. La prima sera sarà animata dall’orchestra “Sara e Sogno Mediterraneo”, mentre la seconda sera vedrà l’esibizione de “Il Gatto e la Volpe”.

: Sagra delle Fettuccine ai Funghi Porcini con musica dal vivo. La prima sera sarà animata dall’orchestra “Sara e Sogno Mediterraneo”, mentre la seconda sera vedrà l’esibizione de “Il Gatto e la Volpe”. 14 agosto : Concerto di Iva Zanicchi, un’icona della musica italiana.

: Concerto di Iva Zanicchi, un’icona della musica italiana. 15 agosto: Gnocchi al tartufo, esibizione dell’orchestra di Luca Sebastiani e giochi popolari in piazza.

Casaprota: un borgo da scoprire

Casaprota, situato al km 56 della via Salaria, è un borgo medievale che offre una fuga dalla vita quotidiana e un tuffo nel passato. Circondato da alberi secolari di ulivo che disegnano particolari geometrie sulle colline della Sabina, il paese è un luogo ideale per chi desidera immergersi nella natura incontaminata e nella storia.

L’accesso al paese avviene attraverso una porta rinascimentale, mentre il punto più alto dell’abitato è dominato dall’antico palazzo signorile Filippi e una torre circolare. Le rovine romane e medievali sparse nel territorio offrono un’ambientazione ideale per escursioni a piedi, in mountain bike o a cavallo. A disposizione un’area sosta camper: area attrezzata comunale.

Un’esperienza enogastronomica

La Sagra delle Fettuccine ai Funghi Porcini è un’occasione per assaporare i sapori autentici della cucina locale. Le fettuccine, preparate con funghi porcini freschi, sono un piatto che celebra la ricchezza e la qualità dei prodotti della Sabina. Ma non è tutto: gli stand gastronomici offrono una varietà di piatti tradizionali che soddisferanno anche i palati più esigenti.

La Sagra delle Fettuccine ai Funghi Porcini di Casaprota è molto più di un semplice evento gastronomico. È una celebrazione della tradizione, della cultura e della comunità.

Grazie a Fuoriporta, il portale delle sagre e degli eventi nei borghi italiani, www.fuoriporta.org

Come raggiungere Casaprota

In Auto

Raggiungere Casaprota in auto è probabilmente il modo più comodo e diretto. Ecco alcune opzioni a seconda del punto di partenza:

Da Roma : Prendere l’autostrada A1 in direzione Firenze e uscire a Fiano Romano. Seguire le indicazioni per la SS4 Salaria in direzione Rieti, continuare per circa 40 km e poi seguire le indicazioni per Casaprota. Il viaggio dura circa un’ora e mezza.

: Prendere l’autostrada A1 in direzione Firenze e uscire a Fiano Romano. Seguire le indicazioni per la SS4 Salaria in direzione Rieti, continuare per circa 40 km e poi seguire le indicazioni per Casaprota. Il viaggio dura circa un’ora e mezza. Da Rieti : Prendere la SS4 Salaria in direzione Roma per circa 20 km e poi seguire le indicazioni per Casaprota. Il viaggio dura circa 30 minuti.

: Prendere la SS4 Salaria in direzione Roma per circa 20 km e poi seguire le indicazioni per Casaprota. Il viaggio dura circa 30 minuti. Da Firenze: Prendere l’autostrada A1 in direzione Roma e uscire a Orte. Seguire le indicazioni per la SS675 in direzione Terni/Rieti e poi prendere la SS4 Salaria verso Rieti. Continuare per circa 40 km e seguire le indicazioni per Casaprota. Il viaggio dura circa due ore e mezza.

In treno e autobus

Se preferite utilizzare i mezzi pubblici, potete combinare treno e autobus:

Da Roma : Prendere un treno dalla stazione Roma Tiburtina in direzione Rieti. Arrivati a Rieti, prendere un autobus Cotral in direzione Poggio Mirteto e scendere alla fermata Casaprota. Il viaggio complessivo dura circa due ore e mezza.

: Prendere un treno dalla stazione Roma Tiburtina in direzione Rieti. Arrivati a Rieti, prendere un autobus Cotral in direzione Poggio Mirteto e scendere alla fermata Casaprota. Il viaggio complessivo dura circa due ore e mezza. Da Rieti: Prendere un autobus Cotral in direzione Poggio Mirteto e scendere alla fermata Casaprota. Il viaggio dura circa un’ora.

Cosa vedere a Casaprota

Una volta arrivati a Casaprota, ci sono numerose attrazioni da scoprire, che vanno dalla storia e architettura alle bellezze naturali.

Centro storico

Il cuore di Casaprota è il suo centro storico, un labirinto di stradine acciottolate, case in pietra e piazzette accoglienti. Passeggiando per le vie del borgo, è possibile immergersi nell’atmosfera medievale che caratterizza questo luogo.

Chiesa di San Domenico

La Chiesa di San Domenico è uno dei principali edifici religiosi del paese. Costruita nel XV secolo, la chiesa è un esempio di architettura gotica con influenze rinascimentali. All’interno, è possibile ammirare affreschi e opere d’arte sacra che testimoniano la ricca storia religiosa della comunità.

Porta di accesso rinascimentale

La porta di accesso al borgo, di epoca rinascimentale, è uno degli elementi architettonici più affascinanti di Casaprota. Presenta alloggiamenti in pietra per i cardini del portone e una volta a botte interna. Questo ingresso monumentale offre uno sguardo sul passato glorioso del paese.

Palazzo Filippi

Situato nella parte più alta dell’abitato, il Palazzo Filippi è un antico palazzo signorile che domina il borgo. La sua facciata essenziale e le finestre cinquecentesche lo rendono un esempio significativo dell’architettura rinascimentale. Accanto al palazzo si staglia una torre circolare, che aggiunge un ulteriore tocco di maestosità al panorama.

Passeggiate ed escursioni

Casaprota è circondata da una natura incontaminata, ideale per passeggiate ed escursioni. Ci sono diversi percorsi che si snodano tra gli uliveti secolari e le colline della Sabina, offrendo viste mozzafiato e l’opportunità di scoprire rovine romane e medievali lungo il cammino. Gli appassionati di mountain bike e di equitazione troveranno percorsi adatti alle loro esigenze.

Eventi e tradizioni

Tra gli eventi più attesi c’è la Sagra delle Fettuccine ai Funghi Porcini, che si tiene ogni anno ad agosto. Questa sagra attira visitatori da tutta la regione, offrendo la possibilità di gustare specialità locali e partecipare a feste e concerti.

Natura e paesaggi

Le colline circostanti Casaprota sono punteggiate da uliveti e campi rigogliosi, tipici della Sabina. Questi paesaggi offrono non solo uno sfondo pittoresco, ma anche l’opportunità di scoprire prodotti locali come l’olio d’oliva, rinomato per la sua qualità.

Casaprota è una destinazione che incanta per la sua bellezza naturale, la ricchezza storica e la genuinità della sua cultura. Sia che vogliate immergervi nella tranquillità dei paesaggi sabini, esplorare antiche rovine o gustare deliziosi piatti locali, Casaprota offre qualcosa per tutti. Pianificate il vostro viaggio e scoprite questo tesoro nascosto nel cuore del Lazio.