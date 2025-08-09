Casaprota (Ri), Sagra delle Fettuccine ai Funghi Porcini

Tutto è pronto a Casaprota per l’edizione numero 50 del Ferragosto Casaprotano, la storica manifestazione estiva che ogni anno, dall’8 al 15 agosto, anima il piccolo borgo della Sabina con concerti, cene all’aperto, eventi per famiglie e, naturalmente, la celebre Sagra delle Fettuccine ai Funghi Porcini, tra le più attese del Lazio. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

L’edizione 2025 si annuncia particolarmente significativa, non solo per il traguardo del mezzo secolo, ma per l’ampiezza del programma e la qualità delle proposte gastronomiche e artistiche. La manifestazione è organizzata con il patrocinio del Comune di Casaprota e con il coinvolgimento diretto della comunità locale, dalle associazioni culturali ai volontari.

Il piatto simbolo della Sabina

Al centro dell’evento resta lei, la Sagra delle Fettuccine ai Funghi Porcini, in programma martedì 12 e mercoledì 13 agosto. La ricetta è semplice ma richiede rigore: fettuccine fatte a mano, come vuole la tradizione locale, funghi porcini freschi raccolti nei boschi dei Monti Sabini e olio extravergine d’oliva locale, prodotto nelle colline che circondano il paese.

La sagra non è solo un appuntamento gastronomico, ma un momento identitario. Ogni piatto racconta il legame della comunità con la terra e con le sue stagioni. L’area dello stand gastronomico aprirà ogni sera alle 19:00, con un menu che oltre alla specialità principale proporrà anche altre pietanze tipiche della cucina sabina.

Musica, teatro e spettacoli per tutte le età

L'intera settimana è scandita da eventi pensati per ogni fascia d'età. Il programma prevede:

Venerdì 8 agosto : apertura con la Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Casaprota;

: apertura con la di Casaprota; Sabato 9 agosto : Casaprota Music Festival , seconda edizione, con una serata disco-rock;

: , seconda edizione, con una serata disco-rock; Domenica 10 agosto : spazio alle famiglie con la Settima Festa della Pizza , laboratori creativi per bambini, sfilata di moda e caccia al tesoro notturna;

: spazio alle famiglie con la , laboratori creativi per bambini, sfilata di moda e caccia al tesoro notturna; Lunedì 11 agosto : revival anni Novanta con il Party ’90 di Roby Santini ;

: revival anni Novanta con il ; Giovedì 14 agosto : il momento clou con il concerto di Iva Zanicchi , che porterà in scena il suo spettacolo “I Colori del Vento”;

: il momento clou con il concerto di , che porterà in scena il suo spettacolo “I Colori del Vento”; Venerdì 15 agosto: gran finale con l’Orchestra Allegrini e Trebiani.

Ogni serata si svolge nel centro del paese, trasformato per l’occasione in un grande spazio conviviale, tra tavolate, musica dal vivo e mercatini.

Un borgo a meno di un’ora da Roma

Situata in posizione collinare, a pochi chilometri da Rieti e facilmente raggiungibile da Roma, Casaprota è un comune di circa 650 abitanti immerso nel verde della Sabina. Il borgo conserva un centro storico compatto e ben tenuto, dove si trovano testimonianze storiche come la Chiesa di San Domenico, il Palazzo Filippi e numerosi elementi architettonici di epoca rinascimentale e romana.

Il paesaggio che circonda il paese è dominato da uliveti secolari, strade panoramiche e una rete di sentieri che attraversa i Monti Sabini, offrendo opportunità di escursioni e turismo lento, anche nei giorni della festa.

Il Ferragosto Casaprotano rappresenta anche un'occasione per visitare il territorio e conoscere una realtà che, pur lontana dai grandi flussi turistici, ha molto da offrire in termini di autenticità, accoglienza e qualità della vita.

Gastronomia e ospitalità

A distinguere la festa di Casaprota è la sua capacità di coniugare tradizione gastronomica e intrattenimento, con un equilibrio costruito nel tempo e rafforzato dall'impegno costante della comunità. Gli organizzatori sottolineano che ogni piatto servito, ogni attività proposta, è il risultato di un lavoro collettivo portato avanti con passione.

La parte gastronomica continua a essere il perno dell’evento: lo stand, operativo ogni sera, propone un’offerta ampia, dalla carne alla brace alla pizza cotta nel forno a legna, dai dolci caserecci ai vini del territorio. Il tutto accompagnato da un servizio efficiente e da un clima di genuina convivialità.

Per chi arriva da fuori, sono disponibili aree attrezzate per la sosta dei camper e numerose strutture ricettive nell'area limitrofa, dai B&B agli agriturismi.

Informazioni pratiche

Il Ferragosto Casaprotano è a ingresso libero e gli eventi si svolgono prevalentemente all’aperto. Il programma completo, con eventuali aggiornamenti in caso di maltempo, è disponibile sui canali ufficiali del Comune di Casaprota e sulla pagina social della manifestazione.

Per informazioni logistiche o prenotazioni (quando previste), è possibile contattare gli organizzatori tramite i riferimenti pubblicati online.

