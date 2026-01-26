Case vacanze e B&B abusivi nel Reatino: la Guardia di Finanza denuncia 4 gestori e multa per 64mila euro

Un piano di controlli mirato, avviato negli ultimi mesi dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rieti, ha acceso i riflettori sul settore delle strutture ricettive extralberghiere in provincia. L’obiettivo dichiarato è contrastare illegalità e abusivismo, fenomeni che alterano il mercato, penalizzano chi rispetta le regole e possono produrre ricadute anche sul terreno della sicurezza.

Il bilancio delle verifiche parla di 8 strutture controllate, tre attività risultate totalmente abusive, sanzioni amministrative per 64.000 euro e quattro gestori denunciati.

Controlli della Guardia di Finanza nel Reatino: come sono state individuate le strutture sospette

Le Fiamme Gialle hanno impostato l'azione unendo più livelli di analisi: attività info-investigative sul territorio, consultazione delle banche dati in uso al Corpo, verifica di noti portali di promozione turistica e acquisizione di informazioni presso vari Enti locali.

Un incrocio che, secondo quanto riferito, ha consentito di far emergere alcune strutture extralberghiere operative “in maniera completamente abusiva”, pur essendo presenti online e, di fatto, inserite nel circuito dell’ospitalità.

In un settore in cui la visibilità digitale è spesso il principale canale di vendita, la mappa dei controlli nasce anche da ciò che viene pubblicizzato: annunci, calendari di disponibilità, modalità di prenotazione e indicazioni utili a ricostruire l’effettivo esercizio dell’attività. Poi, come previsto, si passa alle ispezioni e alla verifica documentale.

Strutture ricettive abusive in provincia di Rieti: due case vacanze e un B&B senza autorizzazioni

All’esito delle ispezioni amministrative eseguite, due “case per vacanze” e un “bed and breakfast” sono risultati privi di ogni titolo autorizzativo per svolgere attività ricettiva. La contestazione, nel dettaglio, riguarda l’assenza della SCIA presentata al Comune competente e la mancanza dei codici identificativi regionali e nazionali, strumenti che servono a garantire tracciabilità e monitoraggio delle strutture attive e regolarmente autorizzate.

Il punto non è soltanto formale. La SCIA, insieme ai codici identificativi, consente agli Enti di sapere chi ospita, dove, con quali requisiti, secondo quali standard dichiarati e con quale responsabilità amministrativa. Senza questi passaggi, l’attività esce dai binari: non esistono controlli ordinari, non si attivano gli obblighi informativi e, soprattutto, diventa più difficile verificare il rispetto delle regole che tutelano ospiti e territorio.

Multe per 64mila euro: SCIA e comunicazioni turistiche mancate alla Regione Lazio

Le violazioni contestate hanno portato a sanzioni amministrative complessive per 64.000 euro. Da quanto comunicato, gli addebiti principali riguardano la mancata presentazione della SCIA al Comune e l’omessa comunicazione alla Regione Lazio dei flussi dei turisti alloggiati. È un passaggio spesso sottovalutato dal pubblico, ma essenziale: la trasmissione dei dati sui pernottamenti alimenta i sistemi di rilevazione statistica e supporta programmazione, servizi e politiche turistiche, oltre a contribuire ai controlli incrociati.

L'aspetto economico, inoltre, non è secondario: l'abusivismo in ambito ricettivo può generare concorrenza distorta, perché chi opera fuori regola può praticare prezzi più bassi evitando costi e adempimenti che, per gli operatori in regola, sono parte integrante dell'attività.

Quattro gestori denunciati: mancata comunicazione degli alloggiati all’autorità di pubblica sicurezza

Oltre al profilo amministrativo, l’operazione registra un capitolo penale: quattro titolari sono stati denunciati alla locale Autorità Giudiziaria per non aver comunicato le persone alloggiate all’autorità di pubblica sicurezza competente. È un obbligo preciso per chi ospita, pensato per garantire la registrazione degli ingressi e rendere possibile l’attività di controllo delle forze di polizia.

Secondo la ricostruzione fornita, la mancata o lacunosa registrazione degli ospiti “apre falle nell’apparato di vigilanza e di pubblica sicurezza”. In altre parole, non comunicare chi pernotta non significa soltanto eludere un dovere burocratico: significa ridurre la capacità di prevenzione e intervento su un territorio, soprattutto in periodi di maggiore afflusso turistico.

Legalità e concorrenza leale nel turismo reatino: motivazioni e conseguenze dei controlli

L’azione della Guardia di Finanza viene presentata come un contributo alla tutela della legalità in un comparto “che ben si presta” a fenomeni di abusivismo. Nel Reatino, come in molte aree a vocazione turistica e naturalistica, l’offerta extralberghiera è cresciuta negli ultimi anni e si muove spesso su piattaforme digitali.

Proprio questa velocità di mercato rende necessario, secondo gli investigatori, verificare che dietro un annuncio ci siano autorizzazioni, adempimenti e responsabilità.

Le conseguenze immediate sono chiare: sanzioni, denunce, accertamenti formalizzati. Quelle indirette si misurano nel tempo: eventuale regolarizzazione delle posizioni, maggiore pressione sui controlli, deterrenza verso chi pensa di avviare un’attività senza titoli, tutela degli operatori corretti. E poi c’è l’effetto sul consumatore: scegliere una struttura in regola significa contare su un sistema più trasparente, con obblighi e standard verificabili.

Le reazioni attese: enti locali, operatori in regola e viaggiatori davanti al nodo dell’abusivismo

Operazioni del genere, in genere, vengono osservate con attenzione da più attori. Gli enti locali hanno interesse a un’offerta ricettiva censita e tracciabile, perché incide su programmazione, servizi e governo dei flussi. Gli operatori in regola, dal canto loro, chiedono da tempo controlli efficaci: il mercato dell’ospitalità non vive soltanto di recensioni e visibilità online, ma anche di regole uguali per tutti.

Per i viaggiatori, infine, il tema si traduce in una domanda semplice: quanto è affidabile la struttura che sto prenotando? La presenza di codici identificativi e il rispetto degli obblighi di legge sono elementi che, anche se non sempre visibili in primo piano, contribuiscono a definire serietà e sicurezza dell’accoglienza.

Con questo piano di verifiche, la Guardia di Finanza di Rieti segnala che la partita si gioca su due fronti: rispetto delle norme, per difendere chi lavora correttamente, e attenzione alla sicurezza, perché l’ospitalità non può diventare una zona grigia dove le regole si dissolvono dietro un semplice annuncio online.