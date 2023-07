Caso Facci, Floridia: “Rai prenda posizione con rigore e serietà”

(Adnkronos) – "Sulle parole del giornalista Filippo Facci e sulla presenza di una sua trasmissione nei palinsesti Rai della prossima stagione molto è stato detto e scritto nella giornata di ieri. Al netto dell'attenzione che la commissione di vigilanza dedicherà a questo caso, mi aspetto una presa di posizione seria e rigorosa da parte dell'azienda". Lo scrive su Facebook la presidente della Vigilanza Rai, Barbara Floridia, in merito al caso Facci, il giornalista finito nella bufera per le parole che in un articolo ha dedicato alla vicenda relativa al figlio di Ignazio La Russa. "Da presidente della commissione di vigilanza, pur nel rispetto del ruolo di ciascuno, credo che una considerazione vada fatta. Ci apprestiamo a lavorare sul nuovo contratto di servizio: sarebbe inutile, contraddittorio e soprattutto svilente parlare di inclusione, pari opportunità, lotta alla violenza di genere e al sessismo, se poi tutto questo possa anche solo correre il rischio di essere smentito nei fatti. Il rispetto di determinati principi e valori è alla base della convivenza civile e del concetto stesso di servizio pubblico", aggiunge. —[email protected] (Web Info)

