Caso Grillo jr, teste chiave in aula: “Silvia mi disse piangendo ‘Mi hanno violentata tutti'”

(Adnkronos) – E' stato rinviato al prossimo 7 e 8 novembre, per ascoltare la presunta vittima dello stupro di gruppo della Costa Smeralda, il processo a carico di Ciro Grillo e dei suoi tre amici genovesi. Sono tutti accusati di violenza sessuale di gruppo. La deposizione dell'amica, l'altra presunta vittima, è durata quasi 4 ore. "Quella mattina appena la mia amica si è svegliata mi disse singhiozzando: 'Mi hanno violentata". E quando le chiesi chi l'aveva violentata, mi rispose: 'Tutti'", ha raccontato in aula, nel corso della deposizione al processo, la teste chiave, nonché presunta vittima di violenza. E' stata la seconda udienza dedicata alla deposizione della giovane milanese che oggi ha 23 anni. In aula la ragazza ha ribadito quanto già detto nel corso delle indagini.

