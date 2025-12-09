Caso Palumbo, dialisi dirottate ai privati: quale futuro per la sanità pubblica del Lazio

Il caso del primario Roberto Palumbo, direttore di Nefrologia e Dialisi del Sant’Eugenio di Roma, arrestato mentre riceveva una busta con 3mila euro da un imprenditore del settore dialisi, ha aperto uno squarcio sulle criticità della sanità pubblica nel Lazio.

Secondo l’ipotesi degli inquirenti, il medico avrebbe indirizzato pazienti dimessi ma ancora bisognosi di emodialisi verso cliniche private convenzionate considerate “amiche”, che in cambio gli avrebbero garantito denaro e altri vantaggi personali: quote societarie, carte di credito, pagamento dell’affitto di un appartamento, leasing di un’auto di fascia alta e persino opportunità lavorative per la compagna.

Un’inchiesta che coinvolge una dozzina di persone e che richiama subito una domanda: come si può evitare che il confine delicato fra servizio pubblico e convenzioni con i privati diventi terreno di interessi personali, a discapito di pazienti che dipendono dalla dialisi per vivere?

Caso Palumbo e dialisi nel Lazio: cosa raccontano gli atti

Dalle carte dell’indagine emerge il ritratto di un “sistema” che, secondo l’accusa, avrebbe trasformato i pazienti dializzati in elementi di scambio economico. Il primario, figura di riferimento per la nefrologia dell’Asl Roma 2, avrebbe avuto la possibilità di orientare la destinazione dei malati verso diversi centri convenzionati, e avrebbe utilizzato quel potere in modo distorto, concentrando una parte significativa delle assegnazioni su strutture con cui intratteneva rapporti privilegiati.

Gli investigatori parlano di denaro corrisposto con cadenza regolare, di fatture per consulenze mai svolte emesse da società di comodo e di vantaggi materiali che andrebbero ben oltre la mazzetta contestata in flagranza. Secondo un imprenditore che ha denunciato, il medico avrebbe chiesto migliaia di euro per ogni paziente indirizzato verso i centri privati, per un totale che, in un arco di anni, raggiungerebbe cifre molto elevate.

Tutto questo avviene mentre i pazienti, dimessi dal reparto ospedaliero, spesso vivono una fase di grande fragilità: devono trovare un centro vicino a casa, riorganizzare la propria vita intorno a sedute di dialisi ripetute più volte a settimana, affidarsi pienamente al giudizio di chi li cura. Per chi non ha strumenti per confrontare strutture e servizi, la parola del medico curante pesa quanto un verdetto. È proprio su questo squilibrio di potere, secondo la ricostruzione accusatoria, che si sarebbe inserito il meccanismo corruttivo.

Sanità pubblica del Lazio: quando il controllo sui pazienti è troppo concentrato

La vicenda non riguarda solo la responsabilità individuale dei singoli indagati, che dovranno difendersi in sede processuale e sui quali vale la presunzione di innocenza. Il caso Palumbo mette in luce un nodo strutturale della sanità regionale: in alcuni percorsi, soprattutto nelle cronicità come l’insufficienza renale, il potere decisionale su dove indirizzare i pazienti può essere molto concentrato, con controlli deboli e scarsa trasparenza verso l’esterno.

Nel Lazio la rete della dialisi si regge su un equilibrio delicato fra ospedali pubblici e cliniche convenzionate. Queste ultime offrono un supporto essenziale, perché il numero di pazienti che necessita di emodialisi supera la capacità delle sole strutture pubbliche. Proprio per questo il sistema delle convenzioni dovrebbe poggiare su regole chiare e meccanismi di verifica efficaci, in modo che il rapporto fra pubblico e privato non degeneri in una corsa al paziente considerato come “valore economico” e non come persona.

Se la scelta del centro avviene di fatto in modo opaco, senza strumenti che consentano al malato di capire perché viene indirizzato verso una struttura e non un’altra, si crea un terreno fertile per relazioni improprie. A quel punto, diventa difficile distinguere una valutazione clinica legittima da un indirizzamento dettato da interessi economici.

Trasparenza e diritti del paziente: le mosse possibili nel Lazio

La prima risposta, per evitare il ripetersi di casi simili, passa dalla trasparenza. Ogni passaggio che riguarda l’assegnazione dei pazienti alla dialisi extraospedaliera dovrebbe lasciare traccia in sistemi informatici chiari e consultabili dagli organi di controllo. Bisognerebbe poter ricostruire in pochi clic chi ha deciso cosa, con quali motivazioni cliniche, e perché si è scelta una struttura in luogo di un’altra.

Allo stesso tempo, andrebbe rafforzato il diritto del paziente a essere informato e a scegliere consapevolmente, nei limiti delle disponibilità delle strutture. Elenchi aggiornati dei centri convenzionati, tempi di attesa, standard minimi di personale e dotazioni dovrebbero essere facilmente raggiungibili sul sito della Regione e delle Asl, oppure spiegati da sportelli dedicati, non legati ai singoli reparti. In questo modo, il medico resta figura centrale sul piano clinico, ma non è più unico "passaggio obbligato" sul piano organizzativo.

Un altro punto riguarda la separazione delle funzioni: chi gestisce direttamente l'invio dei pazienti non dovrebbe avere alcun legame economico con strutture private potenzialmente destinatarie di quegli stessi pazienti. Sembra un principio ovvio, ma la vicenda del Sant'Eugenio mostra quanto, nella pratica, servano controlli aggiuntivi, dichiarazioni periodiche di assenza di conflitto di interessi, verifiche incrociate di Asl e Regione.

Il ruolo di Regione Lazio e Asl Roma 2 dopo il caso Palumbo

L’indagine della Procura di Roma, che ha chiesto e ottenuto misure cautelari per il primario e per l’imprenditore coinvolto, è solo un tassello del quadro. Ora tocca alla Regione Lazio e all’Asl Roma 2 dimostrare di voler trasformare questa vicenda in un’occasione di revisione del sistema.

Una prima risposta attesa riguarda gli audit interni sulle modalità di gestione dei pazienti in dialisi nell’area dell’Asl Roma 2: quanti malati sono stati indirizzati verso i centri coinvolti, con quali criteri, con quali esiti clinici e organizzativi. La mappa dei flussi può aiutare a capire se si siano verificati squilibri anomali nel corso degli anni.

In parallelo, la Regione può rafforzare i controlli sui contratti con i centri convenzionati, prevedendo clausole che le consentano di intervenire rapidamente in presenza di indagini giudiziarie e di esiti negativi delle ispezioni. Anche l’idea di istituire un organismo regionale dedicato alle patologie croniche, con funzioni di vigilanza specifica sugli invii a strutture private, va nella direzione di togliere zone d’ombra. Non si tratta di criminalizzare il privato accreditato, ma di ribadire che il perno resta l’interesse del paziente e il corretto utilizzo delle risorse pubbliche.

Come ricostruire fiducia nella sanità pubblica del Lazio

Ogni vicenda di corruzione in corsia ha un costo che non si misura solo nelle cifre delle mazzette o nei danni erariali. Il prezzo più alto è quello pagato dai pazienti e dalle loro famiglie, che possono arrivare a dubitare della buona fede di chi li cura. Per ricostruire fiducia servono segnali nitidi: sospensione tempestiva degli incarichi in presenza di accuse gravi, collaborazione piena con la magistratura, comunicazione chiara verso i cittadini su quali correttivi verranno introdotti.

Nel Lazio esistono professionisti che ogni giorno garantiscono cure di alto livello, spesso in condizioni difficili. Proprio per difendere loro e il servizio sanitario regionale occorre isolare chi trasforma il potere del camice in leva per interessi personali. Il caso Palumbo potrà essere ricordato solo in due modi: come ennesimo scandalo archiviato dopo qualche mese, oppure come punto di partenza per un salto di qualità nella gestione delle cronicità e dei rapporti con i privati. La scelta spetta alle istituzioni regionali, ma anche a chi, nella sanità pubblica, chiede regole chiare e controlli seri per lavorare guardando negli occhi i pazienti che entrano in reparto.