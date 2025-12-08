Caso Palumbo, dialisi e pazienti a Roma: cosa racconta l’inchiesta sulla sanità del Lazio

L’inchiesta che coinvolge Roberto Palumbo, nefrologo di punta dell’Ospedale Sant’Eugenio, apre uno squarcio delicato sul rapporto fra sanità pubblica e interessi privati nel Lazio. Secondo quanto ricostruito dalla squadra mobile e dalla procura di Roma, il medico avrebbe indirizzato per anni pazienti in dimissione verso una rete di centri dialisi “amici”, con benefici economici diretti e indiretti.

Al centro delle carte firmate dal pm Gianfranco Gallo e dal procuratore aggiunto Giuseppe De Falco c’è un sistema fatto di flussi di malati, fatture ritenute false, compensi in contanti, benefit personali e rapporti stretti con imprenditori del settore sanitario romano, mentre la difesa respinge la lettura corruttiva e parla di compensi dovuti per attività professionali effettive.

Caso Palumbo, la frase intercettata in auto e il rapporto con Dialeur

Uno dei passaggi simbolici dell’indagine è la conversazione intercettata dagli investigatori in auto, quando Palumbo, parlando con Maurizio Terra, amministratore unico della società Dialeur, pronuncia la frase: «Quello che devi fa te… si devi fa l’amministratore e non l’amministrativo… fai l’amministratore e te godi la vita». Il dialogo, riportato poi dallo stesso Terra alla moglie e finito agli atti, viene letto dagli inquirenti come la fotografia di un ruolo che travalica l’ambito strettamente clinico. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

La procura ipotizza che Palumbo, in cambio dei favori garantiti alla società che opera nel settore della strumentazione per la dialisi, sia riuscito di fatto a entrare nella srl ottenendo il sessanta per cento delle quote attraverso la società di un altro imprenditore, formalmente titolare del quaranta per cento. Un’operazione che viene descritta come una redistribuzione degli utili, costruita su un equilibrio di interessi in cui il medico appare determinante. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Nelle intercettazioni Palumbo si lamenta anche del proprio coinvolgimento in affari di vario tipo, rivendicando un ruolo centrale in quella rete di rapporti economici che ora la procura mette sotto esame.

Caso Palumbo e dialisi a Roma: flussi di pazienti verso i “centri amici”

Il nodo principale dell’inchiesta per la sanità del Lazio riguarda il percorso dei pazienti dimessi dal Sant’Eugenio ma ancora bisognosi di terapia emodialitica ambulatoriale. Secondo gli atti, Palumbo avrebbe “indirizzato con preferenza” queste persone verso alcune strutture per emodialisi con cui intratteneva rapporti ritenuti illeciti. I nomi che compaiono nei documenti sono quelli dei gruppi Rome Medical Group, Diagest srl, Diaverum e Madonna della Fiducia.

La procura parla di corsie preferenziali lungo le quali i malati, già provati da patologie croniche e affidati alle indicazioni del medico, venivano orientati verso i centri considerati “amici”. La terapia erogata in queste strutture è a carico del Servizio sanitario nazionale e può comportare rimborsi fino a mille euro per ogni seduta di emodiafiltrazione: numeri che spiegano l’interesse economico connesso al controllo dei flussi.

Gli atti descrivono anche il rovescio della medaglia: Palumbo, oltre a favorire le strutture alleate, avrebbe minacciato quelle che non accettavano le sue condizioni, paventando l’ipotesi di interrompere l’invio dei pazienti dimessi dal Sant’Eugenio.

Fatture, contanti e consulenze: i pagamenti contestati nel caso Palumbo

Accanto alla gestione dei flussi di pazienti, gli inquirenti hanno ricostruito un articolato sistema di compensi. Nel decreto di perquisizione compaiono, ad esempio, i pagamenti mensili – fra 200 e 900 euro a partire dal 2020 – alla compagna di Palumbo, la dottoressa Germana Sfara, come corrispettivo per prestazioni professionali che, secondo l’accusa, non sarebbero mai avvenute. La vicenda tocca anche il Rome American Hospital, dove il nefrologo avrebbe svolto attività professionali con un meccanismo di remunerazione ritenuto irregolare.

Una quota delle somme sarebbe transitata attraverso fatture considerate false, mentre un’altra porzione, compresa fra 4.000 e 6.000 euro, sarebbe stata corrisposta in contanti e in nero. In questo modo, sottolinea la procura, Palumbo avrebbe anche evitato di versare all’Asl di riferimento la parte dei compensi dovuta per le attività esterne. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Tutti elementi che la squadra mobile ha cercato di documentare con riscontri bancari, analisi della contabilità e acquisizione di documentazione fiscale, al fine di collegare i pagamenti al ruolo svolto dal medico nella gestione dei percorsi di cura dei pazienti.

L’imprenditore Alfarone, Rome Medical Group e i 700mila euro contestati

Una parte centrale del caso riguarda la posizione di Antonio Carmelo Alfarone, imprenditore legato alla Rome Medical Group, che ha deciso di denunciare quanto accadeva. Nei confronti di Palumbo viene contestato di aver costretto Alfarone, nel periodo 2019-2021, a versare complessivamente circa 700mila euro. La cifra deriva, secondo la ricostruzione della procura, da un corrispettivo di 3.000 euro per ciascun paziente inviato alle cliniche – quaranta in tutto – e da una serie di benefit aggiuntivi.

Fra questi, il canone di locazione di un appartamento in via Gregorio VII, pari a 1.600 euro al mese; il leasing di una Mercedes, con spese di manutenzione, per circa 1.000 euro mensili; la messa a disposizione di tre carte di credito utilizzate da Palumbo in ristoranti, alberghi ed esercizi commerciali; un ulteriore contratto di consulenza da 2.500 euro al mese per un anno in favore di Germana Sfara.

Agli atti, spiegano gli inquirenti, sono già presenti i riscontri relativi agli utilizzi delle carte di credito e le fotografie di alcuni passaggi di denaro contante. Il quadro viene presentato come la prova di una pressione costante sull’imprenditore, chiamato a sostenere costi elevati per continuare a beneficiare dell’invio dei pazienti in uscita dall’ospedale.

Le valutazioni dei pm sul caso Palumbo e l’impatto sulla sanità del Lazio

Nella richiesta di convalida dell’arresto, la procura di Roma mette in fila le proprie valutazioni. I magistrati sottolineano che i rapporti di Palumbo, pur inseriti in un contesto clinico, appaiono “ammantati a interessi privati” e che il nefrologo sarebbe riuscito a costruire una rete capace di condizionare il percorso dei pazienti a beneficio di alcuni soggetti economici. Le intercettazioni vengono considerate un tassello decisivo: dalle conversazioni emerge, secondo l’accusa, un filo diretto fra l’Ospedale Sant’Eugenio e i centri di dialisi considerati “amici”.

In un passaggio degli atti si ricorda anche che, nel 2024, Palumbo avrebbe ipotizzato di lasciare la struttura pubblica. Una sua collaboratrice, in un’intercettazione, osserva che «da fuori continuerebbe a comandare», frase che i pm interpretano come conferma della capacità del medico di mantenere un ruolo di influenza anche senza un incarico formale.

Sullo sfondo resta il tema del rapporto fra ospedali pubblici e strutture convenzionate in un settore dove i rimborsi del Servizio sanitario nazionale sono particolarmente elevati: il caso Palumbo viene letto come un campanello d’allarme per la tenuta dei meccanismi di controllo e per la tutela di pazienti che hanno diritto a indicazioni basate esclusivamente su criteri clinici.

La difesa di Palumbo e i prossimi passaggi dell’inchiesta sulla dialisi a Roma

La linea difensiva di Roberto Palumbo, affidata all’avvocato Antonello Madeo, è netta: «Stiamo parlando di uno dei principali nefrologi italiani. Grazie alle sue attività, l’Ospedale ha guadagnato», ha dichiarato il legale, annunciando battaglia su ogni addebito. Per la difesa, le somme contestate non sarebbero “mazzette”, ma compensi dovuti per prestazioni professionali realmente svolte presso strutture private e per consulenze regolarmente conferite. Il riferimento è al quadro, spesso complesso, dei rapporti fra medici ospedalieri, attività libero-professionale e sanità accreditata, che in molti casi si sviluppa attraverso contratti e convenzioni formalmente in regola.

Sarà il giudice per le indagini preliminari, chiamato a decidere sulla convalida dell’arresto e sulle misure cautelari, a valutare la solidità del materiale raccolto dalla procura e a verificare se la rete di rapporti descritta negli atti configuri davvero un sistema illecito. Nei prossimi mesi, con l’analisi delle intercettazioni in aula, l’esame dei flussi finanziari e l’ascolto dei testimoni, emergerà se il caso Palumbo resterà circoscritto alle persone oggi indagate oppure se l’indagine aprirà un fronte più ampio sul funzionamento della dialisi a Roma e, più in generale, sulla capacità del sistema sanitario del Lazio di proteggere i pazienti da interferenze economiche lungo il loro percorso di cura.