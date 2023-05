Caso plusvalenze Juve, penalizzazione 11 punti: richiesta procura Figc

(Adnkronos) – Caso plusvalenze Juve, la procura della Figc, guidata da Giuseppe Chiné, ha chiesto alla Corte federale d'appello 11 punti di penalizzazione in classifica e otto mesi di inibizione per gli ex 7 dirigenti bianconeri coinvolti. L'udienza, in corso, è iniziata poco dopo le dieci. Adesso è il turno della difesa della Juventus. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

